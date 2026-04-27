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ACCIDENTE MORTAL

Muere un trabajador mientras montaba el escenario del concierto de Shakira en Río de Janeiro

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente mortal durante el montaje del megaconcierto de Shakira en Río de Janeiro.

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Paula Hidalgo
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Este domingo, un trabajador de la empresa que lleva a cabo el montaje del escenario del concierto de Shakira este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió como consecuencia de un trágico accidente laboral. El hombre, un técnico de seguridad de 28 años, sufrió el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", tal y como señaló la Policía Militar de Río en una nota.

Sus compañeros relatan que experimentó "el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación", trasladan desde el Cuerpo de Bomberos. Tras lo ocurrido, le retiraron del lugar para ofrecerle primeros auxilios y le condujeron al hospital. Desafortunadamente, el desenlace fue mortal tras no poder resistir a las heridas.

Ahora, la Policía Civil de Río ha abierto una investigación para conocer los motivos del suceso, y la compañía Bonustrack, encargada de organizar le show, ha trasladado "todo su apoyo, acogida y solidaridad a la empresa responsable (del trabajador fallecido), a su equipo y a los familiares de la víctima".

Un megaconcierto único

Shakira tiene previsto reunir a cerca de dos millones de personas en la playa de Copacabana el próximo sábado. La cantante colombiana se encuentra en plena gira mundial, y durante los próximos meses también visitará países como EEUU o España.

El megaconcierto será gratuito, y repetirá el patrón de eventos anteriores como el de Lady Gaga o Madonna, que llegaron a asistir más de un millón y medio de personas.

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