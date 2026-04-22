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Ley extranjería

La 'prioridad nacional' que propone Vox choca con la Constitución y con la Ley de Extranjería: "No se puede discriminar por la nacionalidad"

Expertos recuerdan que la ley garantiza igualdad de acceso a prestaciones para extranjeros.

Feijóo

Ley de extranjería | Europa Press

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El debate sobre el acceso a ayudas sociales en función de la nacionalidad vuelve a situarse en el centro de la discusión política, pero el marco legal vigente establece límites claros. La Constitución Española recoge en su artículo 14 que "sin que pueda prevalecer discriminación alguna", mientras que el artículo 41 establece que las prestaciones sociales se articulan para garantizar la protección ante situaciones de necesidad.

Este marco condiciona cualquier propuesta que plantee diferencias en el acceso a recursos públicos en función del origen y obliga a encajarla dentro de los principios de igualdad y necesidad recogidos en la normativa vigente.

La ley de extranjería y el acceso a derechos

A estas garantías se suma la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos de las personas extranjeras en España. En su artículo 14 establece que "los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles".

Este texto constituye el principal marco legal sobre la situación de los extranjeros, abordando aspectos como su entrada, permanencia, trabajo y acceso a derechos básicos. Cualquier modificación en este ámbito requeriría una reforma legislativa de alcance estatal.

Competencias y límites autonómicos

El diseño del sistema también delimita las competencias de las administraciones. Las comunidades autónomas no pueden alterar los derechos reconocidos en la legislación estatal en materia de extranjería, aunque sí gestionan parte de los servicios sociales.

Por tanto, cualquier iniciativa que afecte a estos principios debería pasar por el Congreso y modificar tanto la Constitución como la normativa vigente.

El Gobierno ha impulsado una reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde abril de 2026, que introduce un proceso de regularización extraordinaria y amplía las vías de arraigo.

Entre las novedades destacan nuevas modalidades como el arraigo sociolaboral, socioformativo o de segunda oportunidad, así como el refuerzo de derechos básicos como la asistencia sanitaria, la educación obligatoria o la tutela judicial.

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