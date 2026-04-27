Hoy, Bad Gyal será la encargada de animar la fiesta en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Bad Gyal, una de las figuras más destacadas del panorama urbano actual. La cantante visita el programa para hablar de su música, sus proyectos y el crecimiento de su carrera en los últimos años.

Durante la entrevista, Bad Gyal compartirá su evolución artística, su influencia dentro del género y cómo ha logrado posicionarse como uno de los nombres más reconocidos de la música urbana. También habrá espacio para conocer su lado más personal en una charla cercana que promete ritmo, actitud y autenticidad.

Sobre ella:

Bad Gyal es cantante y compositora, considerada una de las pioneras del dancehall y la música urbana en España. Con una fuerte identidad artística y proyección internacional, ha conseguido conectar con el público a través de su estilo único, consolidándose como una de las artistas más influyentes de su generación.