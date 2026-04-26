J Kbello revindica el reggaetón en Tu cara me suena: “La gente lo odia, no sé por qué”

Maria Parrado ha elegido a Conchita para acompañarla en una de las actuaciones con más ritmo de la tercera gala de Tu cara me suena 13. Y es que se han metido en la piel de J. Balvin y María Becerra nada menos para encender el escenario con ‘Qué más pues?’ y el J Kbello no se ha podido resistir a bailar con sus compañeras.

“J Kbello lo estaba gozando”, ha comentado Chenoa. En ese momento, el cantante ha querido lanzar su propia reivindicación en pro de la música urbana: “A mí me encanta el reggaetón y la gente lo odia, no sé por qué”. Sin embargo, ni Chenoa ni el público parecen coincidir con esa afirmación.

Manel Fuentes se ha sumado al debate confirmando las palabras del gaditano: “A la gente le cae mal el reggaetón”, decía justo antes de que los allí presentes estallaran en gritos de negación. Ahora bien, Aníbal Gómez lo ha tenido más claro que nadie: “A mí me cae mal porque me debe 20€”.

Sea como sea, María como J. Balvin ha caído muy bien a los allí presentes, quien se ha llevado junto a su compañera Conchita el aplauso del jurado, compañeros y público. ¡Dale al play para recordar este reivindicativo momento!