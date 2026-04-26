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Juan del Val cuenta su experiencia con el Rey: "Hablamos de la presión de salir en televisión"

Juan del Val, actual Premio Planeta, tuvo un encuentro con el Rey durante su gira literaria. Un encuentro que ha recordado en la tertulia de El Hormiguero.

Juan del Val

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Borja Tamayo
Publicado:

La tertulia de El Hormiguero del 23 de abril ha estado centrada, como no podía ser de otra manera, en el Día del Libro. Juan del Val, ganador del Premio Planeta, ha contado cómo esta viviendo estos últimos meses, rodeado de toda la atención mediática que implica haber sido galardonado con este premio.

En sus viajes, el escritor ha coincidido con nada menos que el Rey de España, Felipe VI. "Se acercó y me llamó la atención porque me preguntó sobre la presión de salir en televisión", ha contado. Algo que le sorprendió, teniendo en cuenta la presión que el propio Rey debe sentir a diario.

También ha contado el documental que le recomendó y que vio casi en el acto. ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!

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