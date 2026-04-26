Martín Savi recuerda cuando cantó al papa Francisco y a Maradona: “Es tocar con las manos el Cielo”

La trayectoria de Martín Savi es imparable. Hoy en día compagina su gira musical con sus imitaciones en Tu cara me suena; sin embargo, basta con que ponga la mirada brevemente en su pasado para que el mundo entienda la grandeza de su carrera.

El joven ha recordado el día que cantó en la Capilla Sixtina frente al Papa Francisco. Un momento que ha calificado como “tocar con las manos el Cielo”. Y no es para menos: una actuación de estas características es ya suficientemente emocionante de por sí; pero si en frente se encuentra el único papa argentino de la historia, todo se multiplica.

Ahora bien, si hay una figura todavía más idolatrada en el país de Sudamérica, esa es probablemente la de Maradona. ¡Y también escuchó cantar a Martín! Ocurrió cuando tenia tan solo 12 años, momento en el que decidió colarse en el descanso de un partido de fútbol para acercarse a su ídolo.

“Me puse a cantar al lado de él y él se prendió a cantar conmigo”, ha recordado. Una anécdota que indudablemente jamás olvidará. Como tampoco olvidará su paso por Tu cara me suena 13, donde está dejando claro el virtuosismo que siempre lo ha acompañado.