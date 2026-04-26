Ferit elige a Seyran en el último momento y deja a Diyar destrozada

Seyran, con el corazón dividido al no ver claro que Ferit vaya a dejar a Diyar, ha decidido seguir los pasos de su madre. “Tienes razón, mamá, vámonos”, ha dicho. Los gritos de desesperación del joven Korhan no servían de nada ante la firmeza de los Sanli, que ya daban por perdida la batalla, hasta que Halis Korhan ha aparecido en escena.

“¿Te miraste al espejo, nieto?”, le ha preguntado el patriarca recordando su íntima charla. Ferit ha dado la respuesta más esperada: “Me miré, abuelo. La chica que vi en el espejo está saliendo de mi vida ahora mismo. ¡Ayúdame!”. Ante la confesión de su nieto, que por fin reconoce que su esencia es Seyran, Halis ha dado un golpe de autoridad: “Nadie va a ir a ningún lado. Seyran se queda aquí”.

Nada más escuchar la orden del patriarca, Ferit ha corrido desesperado a refugiarse en los brazos de Seyran. Sin embargo, la felicidad no brilla en la mansión. Diyar, presente en la entrada, lo ha visto todo con el alma rota, contemplando cómo el hombre con el que iba a casarse abrazaba a su exmujer delante de todos.

¿Es este el final definitivo del compromiso de Ferit y Diyar o la joven buscará venganza tras esta humillación pública? El destino de los Korhan pende de un hilo tras el abrazo más esperado de los #SeyFer.