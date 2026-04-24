Isabel Rábago, sobre el nuevo amor de Alejandro Sanz: "Me sorprende la exhibición de su nueva pareja"

Hubo un momento en la vida de Alejandro Sanz en la que el cantante tuvo que parar. Tuvo que hacerlo porque estaba atravesando una grave crisis de salud mental que lo llevó a confesar públicamente que no estaba bien. Desde ese episodio, han pasado ya tres años y ha hablado sobre ello con Jordi Évole. Tal y como ha detallado el cantante, la depresión "no es una cosa que desaparezca, cuando te pasa una vez no desaparece para siempre".

Asegura que la primera vez que lo padeció "no sabía cómo se llamaba y fue lo peor" e incluso ha llegado a detallar que cuando se lo diagnosticaron lo sintió como "un agujero enorme". Asimismo, ha afirmado que cuando te pasa en repetidas ocasiones es la misma sensación, pero más "pequeñita".

Pese a la gravedad de padecer depresión, el cantante ha asegurado que "siempre sonríe y da gracias".

"Es necesario normalizar y visibilizar los problemas de salud mental"

Esas confesiones sobre la salud mental le han parecido positivas a Lázaro Sánchez, colaborador de Más Espejo, que detalla que "a veces es necesario visibilizar y normalizar", sobre todo, para "las personas que puedan padecer problemas mentales". Sergio Pérez también ha agradecido a Alejandro Sanz que se "haya quitado la coraza" para esta entrevista y afirma que "cuando se abre a corazón abierto ayuda más a entender al personaje que a la persona".

"Me sorprende la exhibición de su nueva pareja"

Además, Sergio Pérez ha revelado que Alejandro Sanz está muy enamorado y "no pasa absolutamente nada". No obstante, a la colaboradora Isabel Rábago le "sorprende la exhibición de su nueva pareja" y reitera que le sorprende de él e incluso, "piensa hasta mal".

Por otro lado, a Lázaro le sorprende "la fama que ha conseguido durante 35 años". Asegura que "conseguir fama puede ser fácil, pero lo complicado es conseguir prestigio", algo que, para Lázaro, Alejandro ha conseguido.

Sobre las parejas de Alejandro Sanz, Sergio Pérez ha sido claro asegurando que el cantante "ha tenido mucha suerte con las parejas que ha tenido que se han mantenido en un segundo margen y se han callado muchas cosas".

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