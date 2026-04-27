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Conchi, criticada por vestirse de flamenca: "Me llaman de todo por mi cuerpo, pero por un oído me entra y por otro me sale"

Los vídeos de Conchi vestida de flamenca en redes reciben millones de críticas. Algunos creen que su cuerpo no merece vestirse así, pero ella tiene claro que la felicidad y la belleza no entiende de kilos.

Conchi

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Conchi ha recibido una oleada de críticas en redes sociales tras compartir una foto con su vestido de feria durante el tradicional lunes de 'pescaíto'. Lo que para ella era motivo de celebración, terminó siendo todo lo contrario.

Lejos de verse afectada, Conchi ha elegido restarle importancia a los ataques. "Un hombre me dijo la noche del pescaíto que parecía una mesa camilla", asegura, "por un oído me entra y por otro me sale".

Pese a todo, ha decidido seguir disfrutando de la feria como cada año, una tradición que para ella es algo fundamental. Con varios trajes de flamenca y la ilusión intacta, tiene claro que seguirá vistiendo como a ella le guste.

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