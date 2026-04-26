Avance semanal de Sueños de libertad: Valentina, aterrorizada... ¡Rodrigo, su ex, se presenta en la colonia!

No os podéis perder la próxima semana de Sueños de libertad, ¡porque va a ser muy intensa!

Para empezar, Carmen volverá a Toledo y se reencontrará con David, su expareja. Mientras Tasio y Paula decidirán poner fin a su aventura. ¿Será esta vez la definitiva?

Además, el hijo de Damián confesará a su mujer que la razón de su tardanza el día de la comida fue que estuvo consolando a Paula. ¿Cómo le sentará a Carmen esta noticia?

Carmen y Paula en el capítulo 551 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Mientras tanto, Damián y Julia volverán a tener un tierno acercamiento en el que el patriarca de la familia se sincerará con su nieta y rogará su perdón. ¿Podrá la pequeña perdonarlo y volver a estar tan unida a él?

Sin embargo, una drástica medida de Gabriel respecto a la elaboración de los perfumes pondrá en jaque a los De la Reina, que tratarán de evitar que el nuevo director humille, una vez más, a la familia. ¿Lo conseguirán?

En otro orden de cosas, Álvaro y Gorito prepararán un gran golpe contra la perfumería Brossard-De la Reina, mientras Salva y Mabel también estarán al límite por las incompatibilidades de su relación. ¿Podrán superar esta crisis?

Álvaro y Gorito en el capítulo 549 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¿Estará Marta más cerca de encontrar a Fina? La joven pedirá ayuda a Darío, quien le revelará una valiosa pista que hará que Marta recupere la esperanza de recuperar el amor de su vida.

Finalmente, Rodrigo, el exnovio de Valentina, se presentará en la colonia dispuesto a recuperar su amor. Este encontronazo dejará aterrorizada a la joven, que se enfrentará duramente a él.

Rodrigo en el capítulo 550 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

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