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El revés económico de Paz Vega tras confirmarse su separación: un piso subastado y varias deudas a su nombre

La actriz confirmaba su divorcio con Orson Salazar tras 25 años de matrimonio. Una ruptura que ha sacado a la luz la crítica situación económica en la que se encuentra Paz Vega.

Paz Vega

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Paz Vega y Orson Salazar rompen su matrimonio tras 25 años juntos y tres hijos en común. Tras un tiempo mostrándose sola en los eventos y publicando mensajes que indicaban que algo no iba bien en su vida, era la propia actriz la que confirmaba la noticia a la revista ¡HOLA!

El divorcio ha sacado a la luz una serie de deudas que Paz Vega debe asumir. Una situación económica que pone a la actriz contra las cuerdas.

Separación personal y profesional

Orson Salazar no solo era el marido de Paz Vega, sino también su gestor y representante. Una relación profesional que también se ha roto con el final de su relación sentimental.

"Es un momento muy difícil", afirma la actriz en sus primeras declaraciones tras confirmarse la separación, "lo estamos pasando un poco regular".

Paz Vega y Orson Salazar

La delicada situación económica de Paz Vega

La separación tendría su origen en tensiones financieras que, con el tiempo, habrían deteriorado la relación hasta hacerla insostenible. Estas dificultades no solo afectaron a la pareja, sino que también derivaron en la subasta de una parte de la vivienda en la que vive la actriz Paz Vega.

Tal y como explica nuestro colaborador Nacho Gay, la intérprete conserva únicamente una participación minoritaria del inmueble, un 35%. El resto de la propiedad pertenece actualmente a otra persona.

A esta situación se suma un volumen importante de deudas pendientes. Según Nacho Gay, la estructura financiera de la pareja hacía que tanto los ingresos como las cargas estuvieran vinculados directamente a la actriz, lo que agrava el escenario tras la ruptura.

Paz Vega

Paz Vega no solo hace frente a una situación sentimental compleja y dolorosa, sino también a un panorama económico que la ahoga cada vez más. ¡Te lo contamos todo en el vídeo de arriba!

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