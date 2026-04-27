Mueren dos hermanos gemelos electrocutados en un accidente en Italia cuando uno de ellos intentaba salvar al otro

Dos hermanos gemelos de 23 años han muerto electrocutados en un accidente ocurrido en Magione, región de Umbría, según informa el medio Corriere Dell'Umbria. Salieron para atrapar una de las palomas que estaban entrenando y tras la preocupación de su familia, salieron a buscarlos.

El tío y el padre de los jóvenes, salieron en su búsqueda y encontraron a ambos hermanos fallecidos tras haber recibido una descarga de 20.000 voltios como consecuencia de tocar con una larga vara de metal un cable de media tensión. La paloma se habría posado en esa zona del cobertizo y querían recuperarla.

Su hermano trató de salvarlo

Esta muerte ha causado una gran conmoción en Italia. Tras la confirmación de la autopsia del fallecimiento de ambos, las autoridades continúan la investigación para determinar si hicieron un mal uso del poste o si fue un accidente.

La investigación apunta a que uno de los gemelos llevaba una vara metálica y fue el primero en recibir la descarga tras tocar el cable de media tensión. Su hermano, al ver que estaba siendo electrocutado, trató de salvarlo pero falleció por la descarga eléctrica.

La familia, al encontrarlos en el suelo, llamaron a los equipos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar de los hechos y les practicaron la reanimación cardiopulmonar. Solo pudieron confirmar la muerte de ambos. Debido a la dificultad de acceso a la zona donde se encontraban los cuerpos, los bomberos tuvieron que trasladarse hacia el lugar para recuperar los cuerpos.

El alcalde Massimo Lagetti afirma que ambos eran "dos chicos de oro, conocidos por todos y muy queridos".

Otra muerte en Italia

Gabriele Vaccaro, jugador del ASD Castrumfavara, fue apuñalado mortalmente en el cuello en un parking de Pavía en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de abril. Un joven de 16 años, detenido como autor del asesinato.

Las informaciones de varios medios italianos explican que Vaccaro fue apuñalado con un destornillador o punzón en el cuello tras una discusión en un parking en la zona de Cattaneo.

"Uno de los atacantes sacó un arma, que podría ser un cuchillo o, más probablemente, un destornillador o punzón. Las primeras investigaciones realizadas en el cuerpo de la joven víctima irían en esa dirección, porque las heridas serían compatibles con un objeto afilado y puntiagudo, que no causaba grandes laceraciones visibles en el exterior.

El joven de 25 años recibió un tajo en el cuello. En la pelea, un amigo también resultó herido en el abdomen y actualmente hospitalizado, su estado no sería grave", informa La provincia Pavese.

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