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Muere a los 38 años Paloma Bonilla, la influencer que denunció una negligencia médica tras quedar en silla de ruedas

La creadora de contenido, que quedó en silla de ruedas tras una operación de columna en 2016, falleció el 23 de abril según confirmó su familia.

Paloma Bonilla, la influencer que denunci&oacute; una negligencia m&eacute;dica tras quedar en silla de ruedas

Paloma Bonilla, la influencer que denunció una negligencia médica tras quedar en silla de ruedasInstagram @palomabonillag

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Paula V. Sisó
Publicado:

La influencer latinoamericana Paloma Bonilla falleció a los 38 años, según informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales el pasado 23 de abril. En el mensaje, sus allegados la describieron como una persona "llena de luz, amor y bondad" y pidieron respeto en un momento marcado por el duelo y la conmoción.

Aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, diversos medios de comunicación han señalado que podría deberse a un infarto de miocardio. La noticia ha generado una amplia reacción entre seguidores y usuarios que durante años acompañaron su trayectoria personal y digital.

Bonilla se había dado a conocer en redes sociales tras sufrir una grave negligencia médica en 2016, durante una operación de columna que le dejó secuelas irreversibles y la obligó a desplazarse en silla de ruedas.

A partir de entonces, comenzó a compartir su día a día en plataformas digitales, donde relataba tanto su proceso de adaptación como su lucha legal derivada del caso.

El procedimiento judicial concluyó con una indemnización de 70.000 euros, una resolución que la propia Bonilla consideró insuficiente y sobre la que se pronunció en varias ocasiones a través de sus perfiles públicos.

Su testimonio, centrado en la visibilización de las consecuencias de la mala praxis médica, le permitió construir una comunidad de seguidores que encontraron en su historia un espacio de identificación y apoyo.

Con el paso del tiempo, su figura trascendió el ámbito estrictamente personal para convertirse en un referente dentro de los contenidos vinculados a la superación y la discapacidad. En sus publicaciones combinaba aspectos cotidianos con reflexiones sobre su situación, generando un relato continuo sobre las dificultades y aprendizajes derivados de su experiencia.

Tras conocerse su muerte, numerosos mensajes de condolencia han inundado las redes sociales, destacando tanto su fortaleza como su capacidad para compartir una realidad compleja con naturalidad. La repercusión de la noticia pone de manifiesto el alcance de su figura en el entorno digital y el impacto que su historia tuvo entre quienes siguieron su evolución en los últimos años.

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