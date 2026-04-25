¿Por qué se eliminó del biopic de Michael Jackson su demanda por abuso sexual infantil? Así iba a ser la polémica escena

El estreno de Michael, el biopic sobre los primeros años de Michael Jackson, está dando mucho que hablar. Para los fans del cantante, la película rinde homenaje a los mejores años como artista del indiscutible Rey del Pop, encarnado por su sobrino Jaafar Jackson.

Jaafar Jackson en el biopic Michael | Universal

Por otro lado, las voces más críticas están señalando a la cinta por blanquear otros aspectos muy turbulentos del cantante, como la redada policial de 1993 en Neverland tras ser acusado de abuso sexual por parte de Jordan Chandler, de 13 años.

No obstante, en los planes originales de la producción se iban a incluir estas escenas. Pero, ¿por qué no han acabado en el corte final?

Michael Jackson en 1993 | Gtres

Días antes del estreno de la película, el director Antoine Fuqua declaró a The New Yorker que Michael originalmente comenzaba con la redada policial de 1993 en el rancho californiano del cantante: "Grabé el momento en que Michael era desnudado, tratado como un animal, un monstruo".

Sin embargo, la versión final que llegó a los cines termina en 1988, omitiendo cualquier mención de esta enorme polémica. En aquel entonces, el joven que acusó a Jackson alegó que el artista se bañaba frecuentemente con él y compartía cama con él además de otros actos sexuales.

La familia Chandler presentó una demanda civil contra Jackson, acusándolo de agresión sexual, fraude y negligencia en una campaña para atraer al niño, aunque todo se cerró con un acuerdo de 25 millones de dólares que resolvió la demanda, un hecho fundamental para explicar por qué eliminaron esta trama de la película.

Según informó Puck en enero de 2025, el acuerdo incluía una cláusula que estipulaba que los Chandler nunca podrían ser mencionados ni representados en una película, lo que provocó un retraso de un año en la cinta tras el reajuste que tuvieron que hacer.

Jaafar Jackson como Michael Jackson en su biopic | Cordon Press

Según Variety, el guion original de la película incluía una escena en la que Jackson se miraba fijamente en el espejo, mientras las luces de un coche patrulla parpadeaban a sus espaldas, en 1993, justo después de que el cantante fuera acusado de abuso sexual infantil. Al parecer también había una escena en la que los investigadores llegaban al rancho Neverland para buscar pruebas.

Todo ello se une a las recientes palabras del director del documental Leaving Neverland, el cual ha asegurado que Michael fue peor que Epstein.