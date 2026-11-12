Begoña Gómez, en su primer mitin del PSOE: "Lo que he hecho toda mi vida es defender mi trabajo, a mi familia"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha intervenido en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla, donde ha agradecido a la militancia el respaldo recibido durante los últimos meses.

En un discurso centrado en el feminismo y la defensa de la autonomía de las mujeres, ha reivindicado su propia trayectoria profesional y personal: "Soy Begoña Gómez y, como todas vosotras, lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y definir ese camino, proteger mi trabajo, defender mi trabajo, proteger y defender a esta familia".

"Estamos un poco cansados de esta gente que está todo el día malhablando, juzgándonos como personas, que intentan decirnos cómo tenemos que ser. Y eso no lo vamos a permitir", ha criticado.

Se trata de su primera intervención en un acto electoral del partido y lo ha hecho ante miles de asistentes, donde se ha dirigido a los militantes "como una militante de base del PSOE" y ha asegurado que estar allí, "ante la familia socialista", supone "una gran responsabilidad y un gran honor": "Me habéis enseñado mucho en este tiempo".

Gómez ha recordado que muchas mujeres le han transmitido mensajes de ánimo con frases como: "Sigue adelante, sigue adelante, no estás sola". En respuesta, ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas ellas: "Hoy vengo aquí en persona para decir que sigan adelante, que no están solas, que este es el gran partido que les acompaña".

La intervención ha concluido con una reivindicación del papel del PSOE en la defensa de la igualdad: "Este es un partido que es el faro: el faro de la esperanza, de la causa feminista en el mundo entero".

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