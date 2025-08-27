La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

Con más de 300 programas en el haber de Manu y casi 200 por parte de Rosa, es evidente que ambos concursantes han alcanzado una estabilidad y una excelencia al alcance de muy pocos en Pasapalabra. Más allá del bote, sólo les faltaba un detalle para llegar probablemente a su mejor momento… y parece que al fin está ocurriendo.

Roberto Leal se ha dado cuenta y les ha dado la enhorabuena: “Estamos muy felices por vosotros”. El motivo por el que se puede decir que han comenzado una nueva etapa en Pasapalabra es su reciente racha en la prueba que, hasta ahora, era su talón de Aquiles: La Pista. Hace un par de tardes que Manu acertó a la primera y esta vez ha sido Rosa gracias a Tina Turner.

Por eso, se puede decir que la pareja de concursantes es ya también ‘The best’ en La Pista. Además, Rosa ha celebrado con énfasis este triunfo al reconocer: “Me encanta esta canción”. ¡Dale al play y revívelo!