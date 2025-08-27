Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de agosto

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

Parece que los dos concursantes han comenzado definitivamente una nueva etapa en Pasapalabra al dar por superado uno de sus mayores problemas.

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Con más de 300 programas en el haber de Manu y casi 200 por parte de Rosa, es evidente que ambos concursantes han alcanzado una estabilidad y una excelencia al alcance de muy pocos en Pasapalabra. Más allá del bote, sólo les faltaba un detalle para llegar probablemente a su mejor momento… y parece que al fin está ocurriendo.

Roberto Leal se ha dado cuenta y les ha dado la enhorabuena: “Estamos muy felices por vosotros”. El motivo por el que se puede decir que han comenzado una nueva etapa en Pasapalabra es su reciente racha en la prueba que, hasta ahora, era su talón de Aquiles: La Pista. Hace un par de tardes que Manu acertó a la primera y esta vez ha sido Rosa gracias a Tina Turner.

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

Por eso, se puede decir que la pareja de concursantes es ya también ‘The best’ en La Pista. Además, Rosa ha celebrado con énfasis este triunfo al reconocer: “Me encanta esta canción”. ¡Dale al play y revívelo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

La estrategia de Rosa para elegir dónde y cuándo arriesgar en un Rosco muy igualado

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

Manu sube el nivel de sus poemas y deja a los invitados asombrados: “Lo ha hilado todo”

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

La sorprendente razón por la que Roberto Leal felicita a Manu y a Rosa: “Estamos muy felices por vosotros”

"Te saca todo lo que llevas dentro": así fue la experiencia de Sebastián Yatra con la ayahuasca
El Hormiguero

Sebastián Yatra revela su experiencia con la ayahuasca y cómo le transformó

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!
Mejores momentos | 27 de agosto

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra!

Ana María
Historia de superación

Ana María descubrió que estaba embarazada y que tenía cáncer a la vez: "Vivía dividida, con miedo e ilusión"

Decidió luchar contra un agresivo cáncer de mama sin renunciar a la mayor alegría de su vida: su hija. Hoy, Ana María nos cuenta cómo ha afrontado la enfermedad y sus tratamientos durante su embarazo y posterior maternidad.

impuestos
IMPUESTOS

Los grandes despilfarros municipales pagados con nuestros impuestos: "Pasa mucho con las ferias y festivales de verano"

Cada mes pagamos impuestos sin falta, pero pocos saben en qué se invierte ese dinero. Hoy descubrimos algunos de los despilfarros más sorprendentes con fondos públicos.

mati

La policía de Lombock, criticada por su labor en la búsqueda de Matilde: "Solo hay un cartel en toda la isla para buscarla"

francisco

El curandero polémico asegura estar poseído cuando incluía sexo en sus terapias: "Es muy querido en el pueblo"

jusepe

Jusepe pasó nueve horas de coche con su ex por casualidad: "Cuando entré al coche ella no me vio y pensé en hacerme el dormido"

Publicidad