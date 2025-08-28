Hablamos con él
Al Bano y Romina Power, juntos de nuevo sobre el escenario: "El matrimonio se acabó, hay que respetar los deseos de cada uno"
Pese al final de su matrimonio, Al Bano y Romina Power siguen cantando juntos y guardando un especial cariño el uno por el otro. Ambos han subido al escenario de Starlite en Marbella, donde han revivido grandes momentos juntos.
Al Bano y Romina Power son una de las parejas musicales más queridas de la música italiana. Su conexión artística les llevó a compartir vida y matrimonio durante varios años, hasta su divorcio oficial en 2012.
Pese a que ya no son pareja, ambos continúan subiendo al escenario juntos. Ayer lo hicieron en Starlite Marbella, donde dieron un espectáculo único y esperado por todos sus seguidores.
"Se acabó el lado del matrimonio y nuestra vida anterior, pero hay que respetar los deseos de cada uno", advierte Al Bano, horas antes de actuar en Marbella.
Romina y Al Bano continúan manteniendo una relación muy especial, pese a la trágica desaparición de su hija Ylenia, que dinamitó por completo la pareja sentimental que formaban. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!
