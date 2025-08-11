Óscar Puente protagoniza el último rifirrafe contra el PP: "En Castilla y León está calentita la cosa"

Una vez más, las redes sociales han sido el escenario del último rifirrafe entre los políticos. Si la semana pasada, o protagonizaron Miguel Tellado y Aitor Esteban se cercioraban en diversas acusaciones, ahora es Óscar Puente quien se ha mostrado tajante con el Partido Popular.

Este choque ha comenzado cuando el ministro de Transportes ha compartido una noticia de 'El Debate 'en la que asegura que Puente está "de fiesta mientras miles de españoles quedan atrapados en los trenes". Una noticia con la que hacen referencia a un vídeo del mismo ministro en la que publica un vídeo del cielo de Altea llena de fuegos artificiales.

Por su parte, el ministro socialista decide señalar a la situación de los incendios en Castilla y León. "Castilla y León se quema. Hace 4 días hay Cecopi y Mañueco de Vacaciones en Cádiz y el Consejero en Gijón. Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente. ¿A que si?", ha expresado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha detallado que está "en permanente contacto con Alfonso F. Mañueco", además de dar su "apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos" y el "cariño a los afectados". Es entonces cuando Óscar Puente decide señalar al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha interrumpido sus vacaciones en Cádiz por los incendios, según ha detallado 'El Debate'. "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa", ha respondido Puente a Feijóo.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", ha declarado el ministro de Transportes en otro tweet.

Los 'dardos' por parte del ministro socialista han continuado apelando directamente a Mañueco, quien detalló que estaba "centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia", a lo que Puente cuestionaba diciendo: ¿Centrado? Estás un poco al sur".

Este hilo de acusaciones continuaron cuando Jaime de Olano, portavoz adjunto y de Economía del Partido Popular, señalaba que el "sanchismo es un estercolero ético", haciendo alusión directa a uno de los tweets recientes de Óscar Puente. Aquí, el ministro socialista se ha mostrado rotundo que el "que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco".

Por su parte, Óscar Puente cierra esta serie de mensajes reprochando al PP que no "No hay desgracia que no les pille de farra", y prosigue diciendo que "eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. ¡Sinvergüenzas!".

