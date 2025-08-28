Antena 3 LogoAntena3
Marhuenda, sobre el bombero que negó el saludo a Mañueco: "Tiene menos posibilidades de ser presidente, que mi perra Lolita"

El director de La Razón recalca en Espejo Público que no toda Castilla y León está en contra de Mañueco: "Volverá a ganar y la gente se tendrá que callar".

Paco Marhuenda

Marta Alarcón
Este miércoles los Reyes visitaban las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León, acompañados del Presidente de dicha comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha recibido numerosas críticas en los últimos días por la gestión de los incendios. Una crítica que este miércoles hicieron evidente los bomberos forestales, al negarle el saludo al presidente de su comunidad.

"Me parece una cuestión de educación"

Un gesto que ha sido criticado en el plató de Espejo Público por el director de La Razón, Paco Marhuenda, quien ha reconocido que: "Me parece una cuestión de educación, es de ser maleducado. Esto de vamos a culpar solo a unos, y los otros son maravillosos, es algo propio de los sindicalistas y de los activistas político. ¿Qué hay activismo político en ese gesto?, creo que es bastante obvio".

"La izquierda hace una manipulación permanente"

El periodista cree que no "toda Castilla y León" está en contra de Mañueco, ya que considera que "volverá a ganar, sacará una mayoría más amplia y la gente se tendrá que callar". Marhuenda tacha a la izquierda de hacer una "manipulación permanente", y califica a Pedro Sánchez como un "hombre que hace de la mentira su actividad política normal".

"Tiene tantas posibilidades como mi perra Lolita de ser presidente"

El director de La Razón piensa que los bomberos que han negado el saludo a Mañueco "no representan al 100% de los bomberos", y que todo esto tiene que ver con las elecciones que hay próximamente: "Sánchez es muy brillante, es un político implacable y huele sangre. Para él Castilla y León es muy importante, no porque vaya a ganar, él sabe perfectamente que con el alcalde de Soria tiene tantas posibilidades como mi perra Lolita de ser presidente de Castilla y León, lo que sí intenta es forzar que haya más pacto PP-VOX, que eso es lo que a él le sirve para sus votantes".

