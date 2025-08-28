Marina contó a los Reyes lo vivido en su pueblo tras su visita a las zonas afectadas por los incendios: "Si no se llega a quedar gente..."

Marina es madre de una bebé y vuelve a su pueblo todos los veranos, pero este ha sido muy diferente a los anteriores. El sentimiento que recordará mucho tiempo es el miedo, que le llevó a abandonarlo momentáneamente preocupada por la seguridad de su hija ante el avance del incendio.

Tensión y nerviosismo

"De buenas a primeras viene la Guardia Civil por el pueblo y, que te tienes que ir", explicaba Marina, a la que se le saltaban las lágrimas al recordar cómo su abuela no paraba de llorar ante el nerviosismo que generó la evacuación del municipio y la confusión y desorientación que sentía al tener que abandonar su casa de toda la vida, y al mismo tiempo le preocupaba poner a salvo a su hija: "Al final lo pasas tú mal".

Una vez pasado el peligro Marina regresó a San Martín de Castañeda, donde ha sido testigo de la visita del rey Felipe VI y la reina Letizia a la localidad -una de tantas a las que han acudido-.

Agradecida a los vecinos y a los Reyes tras un agosto "muy duro"

Al miedo en que el fuego ha sumido miles de personas le ha seguido la desolación y Marina lo ha expresado a la perfección: "Paseas por el pueblo y parece que no ha pasado nada, pero subes arriba a la montaña y es desolador cómo está todo. Doy gracias a los vecinos que se han quedado porque gracias a ellos, junto con todos los efectivos, se ha salvado el pueblo".

Por las palabras de Marina se intuye que de no ser por su hija ella misma también habría permanecido haciendo frente a las llamas: "Este año ha sido muy duro (...) Aquí si no se llega a quedar gente... Yo al final tuve que tomar la decisión de irme por la niña que tengo, pero la gente que se ha quedado, separada de sus familias, dejando su puesto de trabajo; le ha echado mucha valentía y gracias a ellos estamos hoy aquí".

La visita de los monarcas ha llevado algo de sosiego a muchos afectados, como expresa Marina y más adelante la alcaldesa del municipio de San Ciprián, situado también en la provincia de Zamora. Sin embargo la angustia se palpa cuando la vecina recuerda el día del desalojo del pueblo, cuando ella decidió ponerse a salvo mientras otros muchos vecinos optaron por permanecer en sus casas y continuar la lucha en primera línea contra el fuego.

Fueron sus majestades quienes se acercaron a Marina y su pequeña para interesarse por ellas. La mujer afirma que le preguntaron por su estado de una manera cercana y amable.

"Hemos pasado de verlo todo a verde a verlo negro"

"Necesitamos que la gente venga", era el llamamiento que hacía Marina a toda la población para contribuir a la pronta recuperación de las comarcas que tantos daños han sufrido. Son numerosas las peticiones para que no se les olvide después de la tragedia que han supuesto los incendios en todos estos pequeños pueblos de muchos lugares de la geografía española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.