El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez-Reverte y Ester Expósito

Pablo Motos estrenará la nueva temporada, la vigésima del programa, con invitados de lujo y grandes amigos que regresan al plató.

Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero regresa a lo grande el próximo lunes 1de septiembre a Antena 3. El programa más visto de la televisión, capitaneado por Pablo Motos, arranca su temporada 20 después de cerrar el pasado curso acumulando otro curso de liderazgo consecutivo.

En la primera semana de la temporada, visitarán el plató con Bertín Osborne y Sergio Ramos, juntos el lunes: y Joaquín Sánchez y Susana Saborido, el martes; Arturo Pérez-Reverte, el miércoles; y Ester Expósito, el jueves.

Estos invitados serán los encargados de abrir la temporada 20. Y, como todos los años, el nuevo curso comienza con muchas novedades, entre ellos una nueva película que llevará a los espectadores a la entrega de El Hormiguero Awards.

El Hormiguero despliega su alfombra roja para presentar su nueva temporada

¡No te pierdas el estreno el próximo lunes a las 21:50 horas en Antena 3!

Programas

