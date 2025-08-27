"Nos vamos a mojar": el próximo miércoles, gran estreno de Juego de Pelotas en Antena 3

Antena 3 LogoAntena3
Juanra Bonet conducirá este nuevo formato que contará con la participación de rostros muy queridos de la cadena.

Patri Bea
La espera está a punto de llegar a su fin. El próximo miércoles, a partir de las 22:50h, Juego de pelotas llegará a Antena 3 para hacer disfrutar a los espectadores de un concurso que hará que la mayoría de los participantes acaben pasados por agua.

Juanra Bonet conducirá este nuevo formato que contará con la participación de Susi Caramelo, El Monaguillo, Blas Cantó, Melody, Angy Fernández o Rosa López, entre otros. Divididos en dos equipos, los concursantes se enfrentarán a una serie de preguntas que deberán adivinar si no quieren acabar en una gran piscina.

Risas, emoción, competitividad y mucho sentido del humor es lo que promete este nuevo formato que nos amenizará las noches de los miércoles. ¡Os esperamos la semana que viene!

Programas

