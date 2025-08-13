Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Incendios

Óscar Puente descarta rectificar por su polémico tuit contra Mañueco: "No me he cachondeado de nada"

Desde Moncloa no aclaran si algún miembro del Gobierno se desplazará a las zonas afectadas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d) junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), interviene durante la visitaa a las obras del Viaducto de los Feos, conexión ferroviaria de la linea en Alta Velocidad entre Murcia y Almería. A 13 de agosto de 2025 en Almería (Andalucía, España). La construcción de la línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería, es un eje estratégico del Corredor Mediterráneo que cuenta con una in...

Óscar Puente descarta rectificar por su polémico tuit contra Mañueco | Europa Press

Publicidad

La oleada de incendios ha avivado la bronca entre el Gobierno y el PP por la gestión de las labores de extinción. Todo comenzó con el reproche del ministro de Transportes, Óscar Puente, al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco por no interrumpir sus vacaciones hasta días después del inicio del fuego. Ahora desde la Moncloa no aclaran si algún miembro del Gobierno se desplazará a los puntos afectados.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha descartado por ahora tanto su visita como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas incendiadas. “Si mi presencia es necesaria y va a ayudar siempre estoy disponible, pero yo creo que ahora las labores son que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitar cualquier tipo de distracción”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER.

Tampoco confirman el desplazamiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los territorios donde trabajan los efectivos. Preguntado por ello, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha eludido dar una respuesta directa. “El Gobierno de España está en continua colaboración y conversación con las comunidades autónomas. Hemos activado la situación uno, la situación dos, allí donde ha sido necesario para los incendios forestales en función de su gravedad; tenemos el centro de coordinación en funcionamiento 24 horas, los delegados de Gobierno están desplegados en su territorio cada día colaborando con las distintas autoridades”, ha declarado.

El PP ha reprochado al Gobierno la falta de actuación. "La vigilancia en los bosques la tenía que haber activado el Gobierno con antelación", asegura el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que añade que "frivolizar con esto acredita la falta de catadura moral".

“España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, y el Gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. Nuestro país necesita un Gobierno proactivo”, ha exigido el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal de los populares, Elías Bendodo.

Puente responde a las críticas por sus publicaciones

Tras ser acusado por el PP de “bromear con el sufrimiento” provocado por los incendios, Puente se ha pronunciado hoy sobre sus publicaciones en redes sociales.

“Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho ninguna broma con nada. Quien se ríe de la gente es quien después de cuatro días de incendio sigue de vacaciones. Los tuits, por acertados o desacertados que sean, no van a parar los incendios”, ha insistido el ministro de Transportes.

El PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro por sus declaraciones. “Tenemos un Gobierno que premia el insulto, la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que ocurre, envía a sus ministros a echar más leña al fuego”, ha criticado Bendodo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Óscar Puente protagoniza el último rifirrafe contra el PP: "En Castilla y León está calentita la cosa"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Publicidad

España

Óscar Puente

Óscar Puente descarta rectificar por su polémico tuit contra Mañueco: "No me he cachondeado de nada"

El rey emérito Juan Carlos I

Técnicos de Hacienda piden investigar de dónde sale el dinero de Juan Carlos I para devolver préstamos "a amistades"

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas

El arzobispo de Tarragona contesta a Abascal: "¿Cómo puede ser xenófobo un católico?"

Alma Ezcurra, coordinadora sectorial del PP
Incendios Castilla y León

El PP responde al polémico mensaje de Óscar Puente: "Al frente de España hay una banda de tuiteros"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente
PSOE-PP

Óscar Puente protagoniza el último rifirrafe contra el PP: "En Castilla y León está calentita la cosa"

Inmigrantes llegados a Canarias
Canarias

Fernando Clavijo denuncia la improvisación del Gobierno en el reparto de menores migrantes: "Más de 10 meses"

En total son 1.050 menores los solicitantes de asilo, pero este lunes solo se derivará a un grupo de diez, una cifra que el presidente de Canarias ve insuficiente.

Rezo musulmán
Jumilla

El Ayuntamiento de Jumilla guarda silencio tras el requerimiento del Gobierno contra el veto al rezo musulmán

Desde el Gobierno han presentado un requerimiento al ayuntamiento de murciano de Jumilla tras el pacto entre Vox y PP para impedir el rezo musulmán en el polideportivo.

Leire Díez

La Fiscalía pide imputar a Leire Díez también por un presunto delito de soborno a dos fiscales

Imagen del interior de la Mezquita de Córdoba con los daños del incendio

El Gobierno impugna el veto de PP y VOX que prohíbe las celebraciones musulmanas en recintos deportivos en Jumilla

Imagen de archivo de Sánchez y Zelenski en su visita a España

Sánchez traslada a Zelenski su "total apoyo" ante la próxima reunión entre Trump y Putin

Publicidad