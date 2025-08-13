Óscar Puente descarta rectificar por su polémico tuit contra Mañueco: "No me he cachondeado de nada"

La oleada de incendios ha avivado la bronca entre el Gobierno y el PP por la gestión de las labores de extinción. Todo comenzó con el reproche del ministro de Transportes, Óscar Puente, al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco por no interrumpir sus vacaciones hasta días después del inicio del fuego. Ahora desde la Moncloa no aclaran si algún miembro del Gobierno se desplazará a los puntos afectados.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha descartado por ahora tanto su visita como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas incendiadas. “Si mi presencia es necesaria y va a ayudar siempre estoy disponible, pero yo creo que ahora las labores son que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitar cualquier tipo de distracción”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER.

Tampoco confirman el desplazamiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los territorios donde trabajan los efectivos. Preguntado por ello, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha eludido dar una respuesta directa. “El Gobierno de España está en continua colaboración y conversación con las comunidades autónomas. Hemos activado la situación uno, la situación dos, allí donde ha sido necesario para los incendios forestales en función de su gravedad; tenemos el centro de coordinación en funcionamiento 24 horas, los delegados de Gobierno están desplegados en su territorio cada día colaborando con las distintas autoridades”, ha declarado.

El PP ha reprochado al Gobierno la falta de actuación. "La vigilancia en los bosques la tenía que haber activado el Gobierno con antelación", asegura el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que añade que "frivolizar con esto acredita la falta de catadura moral".

“España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, y el Gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. Nuestro país necesita un Gobierno proactivo”, ha exigido el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal de los populares, Elías Bendodo.

Puente responde a las críticas por sus publicaciones

Tras ser acusado por el PP de “bromear con el sufrimiento” provocado por los incendios, Puente se ha pronunciado hoy sobre sus publicaciones en redes sociales.

“Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho ninguna broma con nada. Quien se ríe de la gente es quien después de cuatro días de incendio sigue de vacaciones. Los tuits, por acertados o desacertados que sean, no van a parar los incendios”, ha insistido el ministro de Transportes.

El PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro por sus declaraciones. “Tenemos un Gobierno que premia el insulto, la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que ocurre, envía a sus ministros a echar más leña al fuego”, ha criticado Bendodo.

