Bomberos forestales plantan cara a Mañueco durante la visita de los reyes a Zamora: "¿Somos un puto despilfarro?"

La visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a las zonas afectadas por los incendios en Zamora ha estado marcada por un gesto de protesta de los bomberos forestales hacia el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los monarcas han recorrido este miércoles la provincia acompañados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el jefe del Ejecutivo autonómico, para escuchar a los vecinos y conocer de primera mano los efectos de las llamas. Tras el encuentro con los ciudadanos, la comitiva ha saludado a los bomberos de la Brigada Helitransportada de Castilla y León, protagonistas en las labores de extinción.

El gesto de un brigadista y el silencio de Mañueco

Durante el saludo, uno de los brigadistas ha estrechado la mano a los Reyes y a la ministra, pero se ha negado a hacerlo con Mañueco. A continuación, mirándole directamente, le ha reprochado la falta de inversión de la Junta en materia de prevención y gestión de incendios con una frase contundente: "¿Somos un puto despilfarro?".

El presidente autonómico ha optado por no contestar y ha evitado acercarse a dar la mano al resto de bomberos, limitándose a un saludo con la mirada y un escueto reconocimiento a su labor: "buen trabajo".

Antecedentes: las palabras de Suárez-Quiñones

El desplante se produce después de que se reavive la polémica por unas declaraciones de 2018 del entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se han vuelto a viralizar en plena ola de incendios. En ellas afirmaba que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro", justificando los recortes aplicados por la Junta en política forestal.

Las críticas al consejero se intensificaron además este verano, cuando fue muy criticado por asistir a la Feria Gastronómica de Gijón mientras ardían miles de hectáreas en Castilla y León. Preguntado por su ausencia, respondió irónicamente que tenía la "mala costumbre de comer".

Mañueco asume la gestión de la crisis

Desde entonces, Suárez-Quiñones ha quedado apartado de la gestión directa de la emergencia y del plan de reconstrucción. El propio Mañueco ha asumido el liderazgo de la respuesta institucional, aunque los recortes y la falta de recursos para prevención siguen marcando la tensión entre el Ejecutivo autonómico y los bomberos forestales.

