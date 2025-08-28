Los vecinos de Vallecas, sobre el "¡Odio a los rojos!" de Henry Méndez: "Como venga soy capaz de bajar y tirarle un tomate"

Este verano los expertos dicen que no hemos tenido una canción del verano, pero lo que sí hemos tenido ha sido una polémica musical, protagonizada por el cantante dominicano Henry Méndez tras decir en un concierto: "Vota a quien te dé la gana, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy... Vota al que te dé la gana, y te voy a decir algo: yo no soy socialista, ¡Odio a los rojos!".

El cantante tiene previsto un concierto en las fiestas de Villa de Vallecas el próximo 13 de diciembre, y el PSOE ha pedido su cancelación tras este polémico mensaje pero, ¿Qué opinan los vecinos de Vallecas?, un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta allí para conocer su opinión.

"Que se líen a tomatazos"

Una vecina ha reconocido ante los micrófonos de Antena 3 que: "Es un barrio complicado para que se diga eso, seguro que habrá follón"; otro de los vecinos ha dicho que: "Les voy a decir que compren un tomate de estos que hay ahora mismo tiernos, y se líen a tomatazos"; Una opinión que ha compartido otra de las vecinas quien ha avisado que: "Como venga no voy a bajar a verlo, como venga soy capaz de bajar y tirarle un tomate".

"Si hubiera pasado en el barrio de Salamanca, sí se habría cancelado"

El reportero de Espejo Público ha entrevistado en directo a Carlos, otro vecino de la localidad madrileña, quien ha pedido que: "Lo primero que tendría que hacer el Ayuntamiento de Madrid es tener un poco de sensibilidad. Si hubiera habido un problema de este tipo, en el Barrio de Salamanca, seguro que sí lo habría cancelado el Ayuntamiento de Madrid. Lo que menos le puede pasar es que le tiren tomatazos".

"No vamos a cancelar a ningún artista por sus opiniones personales"

Tras estas palabras, ha entrado en directo en el programa la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien se ha defendido diciendo: "La libertad de expresión está por encima. En Madrid actúan artistas de todas las ideologías, de hecho ha habido artistas que no han dicho cosas buenas de mi partido y han actuado, porque desde luego lo que no es esta ciudad es sectaria, que aparte a las personas por sus opiniones e ideologías, no vamos a cancelar a ningún artista por sus opiniones personales".

Otro que no ha querido perderse el debate de Espejo Público ha sido Ignacio de Benito, el concejal del Ayuntamiento de Vallecas del PSOE, quien se ha justificado diciendo que: "El PSOE no ha pedido la cancelación del concierto por la ideología, sino por el mensaje de odio que manda hacia los rojos, es decir, hacia un 54% de vallecanos que votaron en las últimas elecciones, no solo al PSOE, también a SUMAR, por lo tanto, nos parece una ofensa a nuestros vecinos y tenemos que pedir esa cancelación".

Momento de tensión en el plató de Espejo Público

Unas palabras que han hecho saltar a la colaboradora Elisa Beni, quien ha contestado al concejal diciéndole: "Un partido que ha estado criticando las acciones, no puede decir que por el bando contrario venga Henry Méndez y diga esto. Si no te gusta te lo comes porque es libertad de expresión"; a lo que Ignacio ha contestado: "Desde luego no me sorprende viniendo de ti, la Elisa Beni que no trabaja para Telemadrid, hubiera tenido una valoración distinta"; lo que ha hecho enfadarse todavía más a Elisa quien ha vuelto a responder: "Yo trabajo para Telemadrid, Atresmedia, Onda Cero, para el Diario.es y para TV3, es decir, ¿Qué pasa que según quién me pague digo una cosa u otra?, No hijo no, yo critico al PSOE al que voté en su día, porque estoy hasta las narices de que se incumplan principios socialdemócratas básicos, y, por lo tanto, lo voy a seguir criticando".

