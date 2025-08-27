Antena 3 LogoAntena3
Los coaches de La Voz 2025 prometen una edición “más sorprendente e impredecible que nunca”

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika han presentado el esperado tráiler de la nueva temporada y adelantan que se avecina una edición cargada de emoción, talento y grandes voces. ¡Muy pronto en Antena 3!

Pablo López, coach de La Voz 2025

Celia Gil | Guillermo Espeso
La nueva temporada de La Voz ya calienta motores en Antena 3. El talent show musical más esperado del año ha estrenado su tráiler oficial, en el que podemos ver a Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika dejándolo todo para atender a la llamada de La Voz. .

Un estreno cargado de emoción que ha venido acompañado de declaraciones exclusivas de los coaches, adelantando cómo será esta edición que promete ser la más sorprendente e impredecible que nunca.

Con su carisma única, Pablo López nos ha desvelado que : "Este año vamos a ver que han incrementado de manera injusta la capacidad armamentística que tenemos para fastidiarnos los unos a los otros". Eso sí, deja claro que lo esencial sigue siendo el talento: “Es más impredecible que nunca, pero lo que importa es el talento”.

"Lo que importa es el talento"

Pablo López

Por su parte, Malú asegura que se han presentado “muchísimas grandes voces” y destaca la incorporación de Mika: “Para mí es un descubrimiento”. La cantante, una de las veteranas del formato, confiesa que lo mejor de ser coach es “poder vivir en primera persona un espectáculo así”.

Sebastián Yatra no duda en bromear sobre sus expectativas: “Va a haber un ganador y es un coach colombiano”, dice con una sonrisa, haciendo referencia a sí mismo. Más allá de la competencia, reconoce que lo que más le gusta del programa es “la parte humana y la oportunidad de estar con voces tan espectaculares”.

Primeras palabras de Mika como nuevo coach

El que más novedades aporta es Mika, que se estrena como coach en esta edición y asegura estar en un aprendizaje constante: “Sobre todo con el flamenco”, comenta entusiasmado.

Los cuatro coaches coinciden en que esta edición traerá grandes sorpresas, aunque por el momento prefieren mantenerlas en secreto. Lo que sí está claro es que muy pronto regresará a Antena 3 la emoción, la música y la magia de La Voz 2025.

Malú, coach de La Voz
