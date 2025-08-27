Sebastián Yatra presenta en directo su canción ‘Disco rayado’ en El Hormiguero

El Hormiguero recibió la visita de uno de los cantantes más exitosos a nivel internacional: Sebastián Yatra. El colombiano acudió al programa para hablar de sus proyectos profesionales y presentar su tema Disco rayado.

Tras recordar algunas anécdotas de su carrera, el artista deleitó al público con una interpretación en directo acompañado de su amigo Santi, que tocó la guitarra junto a él. Yatra lo dio todo desde el primer momento y consiguió que los asistentes bailaran y corearan el pegadizo estribillo. ¡Un momentazo en el plató!