Un herido por asta de toro en el cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Las calles de San Sebastián de los Reyes vuelve a ser escenario del cuarto encierro diurno y quinto en lo que va de fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En esta ocasión, los protagonistas han sido los de la ganadería Salvador Domecq.

Parecía que iba a ser el encierro más limpio, sin embargo el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha anunciado que en este cuarto día de encierros hay un herido por asta de toro que ha alcanzado el glúteo y ha sido enviado a quirófano. Además de seis heridos leves por caídas.

Protección Civil estima en 2.200 corredores la cifra de participantes en el cuarto encierro diurno. La duración del recorrido ha sido de 1 minuto y 57 minutos, según el servicio público.

Desde las 11:00 horas, miles de corredores y visitantes se han congregado a lo largo de los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros. Tras la entrada de los animales a los toriles, en la Plaza de Toros se ha celebrado una suelta de reses como capea general para continuar la fiesta taurina.

Con el encierro de hoy se han completado cuatro citas diurnas. El último, el del miércoles 27, fueron los toros de la ganadería Casasola los que protagonizaron la carrera más larga de 2 minutos y 57 segundos. La expectación fue máxima, aunque también fue la jornada con mayor número de lesionados: diez heridos leves, todo por caídas, y dos corredores que requirieron atención en el puesto médico avanzado. La manada llegó separada a la recta final después de que uno de los novillos quedara atrás en los primeros metros tras caerse.

El martes, los de Carlos Núñez firmaron un recorrido aún rápido que los del día anterior, marcado por la incertidumbre cuando uno de los toros se separó de la manada. El balance médico fue de siete heridos. Sin embargo, la primera jornada, la del lunes 25, contó con los toros de La Palmosilla, que ofrecieron una carrera vistosa y compacta, con una duración que rondó los 1 minutos y 46 segundos y con algunos golpes leves sin consecuencias graves.

La combinación de encierros, actividades culturales y conciertos ha congregado a miles de persona. Desde primera hora de cada día vecinos, residentes y turistas abarrotan las calles y las gradas de la Plaza de Toros, reforzando el carácter multitudinario de estas fiestas conocidas como 'los encierros de Madrid' o 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias mantienen la seguridad

Además, el Ayuntamiento mantiene la apertura de corrales, en la calle Cristo de los Remedios, donde se puede contemplar de cerca a las reses de cada día hasta el 30 de agosto en dos turnos: mañana (11:30 a 13:00) y tarde (18:30 a 20:30).

