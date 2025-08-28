Encierros
Un herido por asta de toro en el cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes
En el cuarto encierro diurno, los de Salvador Domecq protagonizarán la jornada taurina de este jueves.
Las calles de San Sebastián de los Reyes vuelve a ser escenario del cuarto encierro diurno y quinto en lo que va de fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En esta ocasión, los protagonistas han sido los de la ganadería Salvador Domecq.
Parecía que iba a ser el encierro más limpio, sin embargo el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha anunciado que en este cuarto día de encierros hay un herido por asta de toro que ha alcanzado el glúteo y ha sido enviado a quirófano. Además de seis heridos leves por caídas.
Protección Civil estima en 2.200 corredores la cifra de participantes en el cuarto encierro diurno. La duración del recorrido ha sido de 1 minuto y 57 minutos, según el servicio público.
Desde las 11:00 horas, miles de corredores y visitantes se han congregado a lo largo de los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros. Tras la entrada de los animales a los toriles, en la Plaza de Toros se ha celebrado una suelta de reses como capea general para continuar la fiesta taurina.
Con el encierro de hoy se han completado cuatro citas diurnas. El último, el del miércoles 27, fueron los toros de la ganadería Casasola los que protagonizaron la carrera más larga de 2 minutos y 57 segundos. La expectación fue máxima, aunque también fue la jornada con mayor número de lesionados: diez heridos leves, todo por caídas, y dos corredores que requirieron atención en el puesto médico avanzado. La manada llegó separada a la recta final después de que uno de los novillos quedara atrás en los primeros metros tras caerse.
El martes, los de Carlos Núñez firmaron un recorrido aún rápido que los del día anterior, marcado por la incertidumbre cuando uno de los toros se separó de la manada. El balance médico fue de siete heridos. Sin embargo, la primera jornada, la del lunes 25, contó con los toros de La Palmosilla, que ofrecieron una carrera vistosa y compacta, con una duración que rondó los 1 minutos y 46 segundos y con algunos golpes leves sin consecuencias graves.
La combinación de encierros, actividades culturales y conciertos ha congregado a miles de persona. Desde primera hora de cada día vecinos, residentes y turistas abarrotan las calles y las gradas de la Plaza de Toros, reforzando el carácter multitudinario de estas fiestas conocidas como 'los encierros de Madrid' o 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias mantienen la seguridad
Además, el Ayuntamiento mantiene la apertura de corrales, en la calle Cristo de los Remedios, donde se puede contemplar de cerca a las reses de cada día hasta el 30 de agosto en dos turnos: mañana (11:30 a 13:00) y tarde (18:30 a 20:30).
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Nota de prensa
Un minuto y treinta y segundos ha sido el tiempo desde que los toros han salido de los corrales hasta que han pisado la plaza de toros. Tan sólo trece segundos han pasado hasta que se han entrado a los toriles.
Además de los 2.200 corredores, el comunicado estima en miles abarrotando las calles en el día grande de las fiestas del Cristo de los Remedios.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: El video de la cogida por asta de toro
El momento en el que uno de los corredores sufre una cornada por parte de un toro de la ganadería Salvador Domecq.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Duración
Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, señala de "uno de los más rápidos" el encierro de este jueves. Un minuto y cincuenta y siete segundos ha sido la duración de la cuarta carrera diurna de las fiestas de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Cifra de corredores
La cifra de participantes de la carrera de este cuarto encierro diurno se mantiene en 2.200 corredores, según cifras de Protección Civil.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Resumen de heridos
Los dos ingresados el pasado lunes en el hospital fueron dados de alta. El resto de día todos los heridos leves solo recibieron atención médica tras el recorrido y también les dieron permiso.
Aún se desconoce la gravedad de la cornada de uno de los toros de la ganadería Salvador Domecq
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: El herido más grave
A diferencia de los días anteriores, hay un herido por asta de toro, y menos heridos leves.
El miércoles se saldó con diez personas leves, mientras que el lunes y martes con siete. Aunque en el primer encierro dos fueron derivados al Hospital Infanta Sofía, uno por un traumatismo craneoencefálico severo y otro por cuatro costillas rotas
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Enviado a quirófano
Desde Protección Civil han informado que el herido por hasta de toro ha sido derivado al quirófano para examinar la gravedad de su lesión
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Un herido por asta de toro
El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha comunicado que hay un herido por asta de toro en el glúteo. Además de seis heridos leves por contusiones.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Fin del encierro
Entran a los corrales.
Se prevé que los de la ganadería Salvador Domecq serán los más veloces de los encierros hasta la fecha.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: En manada
A diferencia de ayer, los toros permanecen en manada durante el recorrido
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Comienza el cuarto encierro diurno
Suena el cohete dando comienzo al cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Los corralejos
La labor de los corralejos es fundamental para que el animal esté preparado para el encierro. Lo primero que hacen es "preparar el gando para la capea post encierro", comenta uno de ellos. Después los reciben del encierro y los llevan a los corrales de arriba y ya "a seguir con la actividad.
Además también tienen que llevarlos al "reconocimiento veterinario", realizar los sorteos con las cuadrillas y ya "seguir con los animales los días sucesivos a la carrera".
Todo este proceso tiene "un manejo complicado", todo depende "del encaste" de la ganadería que cada toro.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Preparación
Los corredores ya están en el recorrido preparados para este cuarto día de encierros con los toros de la ganadería Salvador Domecq.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Festival taurino
Nuestra compañera Sonsoles Martín está con el torero Diego García que participa este jueves en la corrida de toros de San Sebastián de los Reyes. "Tienes esa presión que es esa imagen que se van a quedar de ti", comenta Diego, natural de la localidad madrileña.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Retransmisión
La periodistas Sonsoles Martín es la encargada de narrar el recorrido. Junto a ella colaboradores del mundo taurino también contarán los detalles que sucedan durante la carrera.
Además nuestro compañero Miguel Ángel Silvestre hablará con personas conocedoras del recorrido así como conectaremos en breves momentos en los corrales donde se encuentras los toros que protagonizan este cuarto día de encierros.
En pocos minutos comienza la retransmisión en directo, que puedes seguirla a través de nuestro streaming.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Próximas ganaderías
El lunes fueron los de 'la Palmosilla', el martes los de Carlos Núñez y el miércoles lo de Casasola. Hoy, jueves 28, es el turno de los gaditanos, los de Salvador Domecq.
Los próximos tres días que quedan de encierros son para:
- Viernes 29 de agosto: Pinto Barreiros
- Sábado 30 de agosto: Ángel Sánchez y García Jiménez
- Domingo 31 de agosto: Zalduendo
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Resumen tercera jornada
Los novillos de Casasola han sido los que más han marcado estos tres días de encierros en San Sebastián de los Reyes.
Nada más empezar la carrera, los novillos se adelantaron a los cabestros sembrando el miedo en el recorrido. Uno de ellos cayó y quedó atrás, lo que hizo que llegase más tarde a la plaza y cerrase el tercer encierro diurno como el más largo hasta la fecha con 02:57 minutos.
En el parte médico, un total de diez personas resultaron heridas leves, aunque todas por caídas o contusiones. La afluencia de gente se mantuvo en 2.100 corredores.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Resumen segunda jornada
El martes fue el turno de los de Carlos Núñez. Han sido los más rápidos hasta la fecha con 01:40 minutos. Uno de los toros se adelantó generando incertidumbre entre los presentes, pero afortunadamente no se tuvo que lamentar heridos por asta de toro.
Un total de siete personas resultaron heridas leves por caídas o contusiones, todas dadas de alta minutos después del fin de la carrera. La afluencia de gente disminuyó mínimamente en 2.100 corredores.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Resumen primera jornada
El lunes fue el primer día de encierros y el primero de todos. Congregó a unas 2.200 personas, según anunció el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, un dato sorprendente ya que se trataba del primero y era el comienzo de la semana.
El parte médico, con información de estos dos últimos días, fue el peor de todos ya que de los siete heridos leves por caídas o contusiones, dos de ellos quedaron hospitalizados, uno por un traumatismo craneoncefálico severo, y otro por cuatro costillas rotas y una afección pulmonar.
La carrera, de 1 minuto y 46 segundos de duración, no tuvo muchos incidentes, los toros de la ganadería La Palmosilla permanecieron unidos y no protagonizaron ningún susto grave para los corredores.
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, cuarto día en directo: Cuarto encierro diurno
¡Buenos días! Comienza la cobertura en directo del cuarto encierro diurno, el quinto en el cómputo general de las fiestas de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.
Para la jornada de hoy, los de la ganadería gaditana de Salvador Domecq serán los protagonistas del cuarto día de encierros de la localidad madrileña.
