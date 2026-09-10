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"Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará": Óscar Puente analiza el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta

Óscar Puente ha valorado el papel de Marruecos en la invasión a Ceuta, explicando que, si hubiera evidencia de la intervención del país en la crisis migratoria, España confrontaría la situación.

"Si hay razones para confrontar con Marruecos, se hará": Óscar Puente analiza el papel de Marruecos en la invasión de Ceuta

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Borja Tamayo
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Cristina Pardo ha recibido a Óscar Puente en La Mesa y, durante la entrevista, ha cuestionado al ministro sobre la manera en la que están hablando del CNI. De hecho, la presentadora ha comparado el trato a las instituciones españolas con el que dan al país de Marruecos.

Puente ha explicado que, por el momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino. "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará", ha comentado: "Lo que no podemos es hacerlo prescindiendo de los hechos".

"Los hechos, en contra de lo que algunos sostienen, no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa", ha continuado el ministro: "Probablemente se vio desbordado". No obstante, Cristina Pardo le ha recordado que en los papeles publicados hoy mismo, había evidencias de la falta de medidas preventivas y de una "actitud de pasividad" por parte de las autoridades marroquíes.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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