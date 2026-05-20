Marcos Llorente sorprende al hablar de como sería una posible retirada en El Hormiguero

Durante la entrevista con Pablo Motos, Marcos Llorente explicó en El Hormiguero que cómo cuida su alimentación y su físico, que no tiene demasiados caprichos pero que si se da alguno lo importante es compensar después. También habló de como afrontan las lesiones.

Además, comentó cómo imagina su futuro cuando termine su carrera deportiva. El futbolista señaló que no cree que necesite grandes cosas para vivir y reconoció que le gustaría mantener el estilo de vida que lleva actualmente.

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