El juez Ignacio González Vega: "Veo más factible que a Zapatero se le pueda imponer la prohibición de salir del territorio nacional"

Ignacio González Vega, magistrado y miembro de Jueces para la democracia, señala que por el momento no se han tomado medidas cautelares en relación a Zapatero porque se han incoado las investigaciones en una fase muy preliminar del proceso. Ninguna acusación particular ha solicitado medidas cautelares. Ve difícil que se impongan medidas gravosas en un futuro como la prisión preventiva porque no se dan los requisitos que la requieren como por ejemplo que fuera fácil para Zapatero salir del país en ese momento.

Sobre la prohibición de salir del territorio nacional ve más factible que se le pueda imponer esta medida en cualquier caso que una prisión preventiva.

"De momento lo que tenemos son indicios que el juez relata en un auto"

Por su parte, Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la plataforma por la independencia judicial, determina que hay que esperar a ver qué solicita el ministerio Fiscal. "La prisión provisional se podría adoptar por riesgo de fuga, destrucción de pruebas... hay que esperar a ver qué resulta de su comparecencia".

Una vez analizado el auto del juez Calama, establece que en este momento hay indicios que el juez relata en un auto y ahora habrá nuevas diligencias. El auto bebe de un informe de la UDEF y también de la Fiscalía anticorrupción. "Ahora hay que determinar si hay indicios de criminalidad para que la causa siga o no adelante, no es el momento procesal de reunir pruebas".

González Vega apoya esta tesis y mantiene que estamos en una fase embrionaria de la investigación en la que se recogen indicios para poder incoar estas diligencias. Con estos indicios debe de progresar la investigación. Por el momento no hay base para abrir un juicio oral y menos una sentencia condenatoria.

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