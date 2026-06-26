Un experto explica la devastación del 'doblete sísmico' ocurrido en Venezuela: "Ha sido tan poca la diferencia de tiempo..."

El experto en sismología aclaraba que lo más habitual cuando se produce un terremoto es que sea un temblor principal, seguido de una o varias replicas de "considerable menor magnitud". Si una réplica ya puede resultar fatal por ocurrir cuando muchas estructuras ya han sido dañadas seriamente, el director de la Red Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, aclara que el 'doblete sísmico' es potencialmente mucho más destructivo y mortal, porque "coinciden en el tiempo y en el espacio dos terremotos de magnitud muy similar".

"Ha sido tan poca la diferencia de tiempo..."

La percepción de muchos testigos de esta dupla de terremotos ocurrida en Venezuela es que fue solo un seísmo el que ha destruido gran parte del país caribeño. Cantavella explica que la duración de un temblor de las características del primero suele ser de unos 20 segundos, y el segundo se produjo, según los datos oficiales, tan solo 40 segundos después: "Cuando apenas había parado de vibrar todo vino el terremoto mayor".

"Hay mucha diferencia entre un terremoto de 7,2 y uno de 7,5. Aunque sean tres décimas, la energía no es lineal, es mucho mayor", además subrayaba que el segundo temblor, más potente, hizo que este fenómeno equivaldría a un devastador terremoto de aún mayor intensidad, y además "más largo de lo normal".

Seis terremotos en el 'Anillo de Fuego': ¿Es normal, están relacionados?

El 24 de junio de 2026 pasará a la historia negra de Venezuela por los dos terremotos, pero la tierra también tembló considerablemente a lo largo de todo el 'Anillo de Fuego' que circunvala el Océano Pacífico: en Nuva Guinéa, 5,1; Filipinas, 4,9; Japón, 6,9; y en California (EEUU), 5,6. Llama especialmente la atención el de Japón, que sucedía apenas 25 minutos después del de Venezuela.

Sin embargo el experto considera muy baja la probabilidad de conexión entre ellos o de que exista un fenómeno tectónico de proporciones planetarias: "Ocurren unos 2.000 terremotos de magnitud mayor a cinco al año. Lo raro sería que no se hubieran registrado más terremotos de magnitud por encima o entorno a cinco".

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