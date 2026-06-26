Un español residente en Caracas, entre lágrimas tras los terremotos en Venezuela: "La Guaira parece Gaza"

El pasado miércoles en Venezuela se produjo un "doblete sísmico" que ha afectado a los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. Las imágenes aéreas de la zona son de destrucción absoluta y la cifra de fallecidos no deja de crecer.

En el informativo matinal, el vasco residente en Caracas, desde hace 20 años, Agustín Otxotorena relata el punto en el que se encuentran ante tal tragedia y como ocurrió todo. "Ya toca la parte mala", confiesa. Devastado por los miles de desaparecidos, asegura que a todos los allí residentes "les toca", al tiempo que aseguraba que cada vez es conocedor de más personas cercanas que no aparecen.

Cada vez es consciente de más desaparecidos

Entre sus allegados desaparecidos enumera, entre lágrimas, a una amiga, que estaba junto a su madre y su hija de 10 años, y al matrimonio con el que "compartía mucho", que ha desaparecido junto a sus dos hijos de 10 y 5 años. Todos ellos residentes en La Guaira, zona que asegura: "parece Gaza".

Sobre La Guaira la describía como "la playa de Caracas" y explicaba que las casas de la zona, las que se han derrumbado, eran casas de lujo. "Las infraviviendas no", apuntaba Otxotorena. En este marco, confirmaba la existencia de peligro en el país argumentando que "en la zona se construye bajo normativa antisísmica".

"Como si hubiera un terremoto desde Asturias hasta el País Vasco"

Relataba el día en que "todo comenzó a batirse". El estaba viendo un partido del mundial junto a su hermano en su casa y, de repente, pensó que "el edificio se caía". "Todavía no nos hacemos a la idea de la magnitud de esto", hablaba en nombre de todos los que vivieron los terremotos y presencian ahora las consecuencias.

Otxotorena ha tratado de estimar la magnitud de los seísmos en España: "es como si hubiera un terremoto desde Asturias hasta el País Vasco".

"Cada uno tiene un amigo, un familiar, una pareja, un conocido", terminaba afectado su testimonio.

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