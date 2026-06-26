Las devastadoras imágenes desde el aire de los terremotos en Venezuela que dejan un panorama desolador

Las imágenes aéreas de los terremotos en Venezuela muestran un panorama realmente desolador. Desde el cielo se pueden ver barrios enteros afectados, con edificios derrumbados y calles cubiertas de escombros. La magnitud de la destrucción hace temer que la cifra oficial de víctimas mortales continúe aumentando. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso en la búsqueda de posibles supervivientes.

En Caracas, varios edificios han colapsado por completo, dejando a muchas personas atrapadas bajo los restos. Los rescatistas trabajan contrarreloj para intentar salvar vidas. La situación también es crítica en el estado de La Guaira, donde más de 100 edificios habrían colapsado por completo.

Según el Gobierno venezolano, al menos 2.927 familias han sufrido las consecuencias de la tragedias y se han registrado daños en 250 edificios y al menos ocho hospitales han sido afectados, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados por seguridad.

El primer terremoto fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con una magnitud de 7,2. Apenas un minuto después, se produjo un segundo sismo aún más fuerte, de magnitud 7,5. Hasta el momento, se contabilizan cientos de muertos y miles de heridos. Entre las víctimas hay dos ciudadanos españoles, mientras continúa la búsqueda de otros 80 desaparecidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer