Danny León 'conquista' la Luna sobre su tabla de skate

Un año después de lograr la foto perfecta con el Sol de fondo, el skater Danny León y el fotógrafo Jai Cano se han reunido de nuevo para 'conquistar' la Luna. Esta vez, al igual que ocurrió hace un año, la precisión y compenetración fueron requisitos básicos para lograr una fotografía única y muy complicada de lograr.

Un reto visual tan espectacular como preciso que consistió en cuadrar el salto del skater español con el satélite en movimiento. Después de muchos ensayos, Solo tenían cinco minutos para lograrlo, una autentica carrera contrarreloj.

"Sobre todo el tiempo, el tiempo es muy rápido. La Luna en dos o tres minutos se nos ha ido", explica el fotógrafo Jai Cano.

El frío y la compenetración, los retos a superar para un foto única

El skater Danny León recuerda que el frío y el tiempo fueron los dos principales retos a superar para lograr una foto única.

"Me sentía agarrotado y me costó muchísimo saltar a esas horas con ese frío. Creo que estábamos como a 1 o 3 grados", recuerda Danny León.

"Estábamos a 500 metros de distancia y a través de una llamada con unos auriculares hablábamos el uno con el otro y me iba diciendo: 'Más a la izquierda, más a la derecha'", añade el skater español.

El fotógrafo Jai Cano (@jaicano) es muy consciente de que han elegido el momento ideal para realizar este proyecto, coincidiendo con la histórica misión del Artemis II a la Luna.

"Yo creo que es el momento ideal el que has escogido para hacer esta foto", apunta el fotógrafo Jai Cano.

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