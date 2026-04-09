Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Adrián parecía que iba a ganar otro panel más decantando la final a su favor, pero al intentar ir a por el bote con 550€, su tirada se ha quedado sin fuerzas y ha terminado cayendo en el ‘pierde turno’ cediéndoselo a Sonia.

La madrileña ha aprovechado el ‘me lo quedo’ que tenía en su atril para obtener en su marcador los 550€ con los que contaba Adrián. Bajo presión del público lejos de resolver, Sonia ha intentado ir a por un bote que parecía lejano.

Sin éxito, en dos tiradas más, Sonia no ha conseguido llegar al bote que la hubiera llevado a la final, pero, aun así, la concursante se va orgullosa a casa pidiendo perdón a sus hijos por no llegar a la final con 900€.