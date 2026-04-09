Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 9 de abril

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

La concursante del atril rojo ha saltado de alegría al no esperarse su primera ola del programa.

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Publicidad

Adrián parecía que iba a ganar otro panel más decantando la final a su favor, pero al intentar ir a por el bote con 550€, su tirada se ha quedado sin fuerzas y ha terminado cayendo en el ‘pierde turno’ cediéndoselo a Sonia.

La madrileña ha aprovechado el ‘me lo quedo’ que tenía en su atril para obtener en su marcador los 550€ con los que contaba Adrián. Bajo presión del público lejos de resolver, Sonia ha intentado ir a por un bote que parecía lejano.

Sin éxito, en dos tiradas más, Sonia no ha conseguido llegar al bote que la hubiera llevado a la final, pero, aun así, la concursante se va orgullosa a casa pidiendo perdón a sus hijos por no llegar a la final con 900€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Karina

Esta tarde, Karina visita el plató de Y ahora Sonsoles tras someterse a una delicada operación

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€
Mejores Momentos | 9 de abril

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€

Imagen de Pilar Vidal
Informaciones de Pilar Vidal

La Casa Real no permite a la reina Sofía asistir a un acto del rey emérito: "Ella querría acudir al homenaje pero Zarzuela no da el visto bueno"

Consumo de drogas.
Muerte por nitazenos

La muerte de un joven por consumir nitazenos alerta de la letalidad de esta droga: "Podemos estar ante una nueva epidemia"

La muerte de este joven destapa la presencia de nuevas sustancias extremadamente peligrosas en el mercado ilegal. Expertos advierten de que su detección es compleja y reclaman medidas urgentes de prevención.

Rosquillas de Águeda
Para 6-8 personas

Karlos Arguiñano elabora la receta de rosquillas caseras de Águeda

Un delicioso postre que destaca por su fácil elaboración, con ingredientes sencillos, en la que solo tienes que mezclar los ingredientes para después amasar. Una vez hecha la forma, únicamente quedará freír las rosquillas caseras de Águeda.

juanymedio

Juan y Medio le pide matrimonio a Elle MacPherson: “¿Quieres casarte conmigo?”

Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

Luz antidroga en las universidades.

Luz de color azul en los baños de la Universidad para evitar que los drogodependientes se pinchen

Publicidad