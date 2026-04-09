Un catedrático confiesa un "cúmulo de irregularidades" en Adamuz: "No había inspectores delante del soldador cuando se soldaron los raíles"

Ya han pasado dos meses y medio después del trágico accidente ferroviario de Adamuz que acabó con la vida de 46 personas. Durante este tiempo y con el borrador del informe de la CIAF, se han barajado varias hipótesis: un sabotaje, una conducción negligente por parte del maquinista o un ataque terrorista, entre otros.

En un primer momento, la investigación apuntaba a que la vía estaba dañada unas 22 horas antes del impacto. Precisamente, un nuevo documento de la Guardia Civil confirma que la rotura de la vía se produjo un día antes del accidente.

Según este informe, aún se desconoce si primero se rompió el raíl o la soldadura del carril. Para aclararlo, han tomado declaración a un total de 19 maquinistas de las compañías Ouigo, Renfe e Iryo que circularon ese mismo día por ese tramo. El informe detalla que "salvo uno", "el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña". Además, la CIAF comprobó las ruedas de varios trenes que pasaron por el lugar y encontró "muescas compatibles con una rotura de raíl".

"Hubo un cúmulo de negligencias"

Tras conocer que la vía llevaba rota desde el día anterior al accidente, la pregunta es clara: ¿Por qué no lo detectó el sistema de alerta?

Tal y como ha explicado el catedrático de Ingeniería Química y Materiales, Ricardo Díaz, ese sistema de alerta sí detectó esa rotura, pero ha habido varias negligencias. Díaz ha detallado que "para instalar ese sistema, primero se tienen que publicar un pliego de condiciones con una serie de especificaciones". En esas especificaciones, se destaca "que el sistema tiene que localizar cualquier tipo de la rotura de la vía".

La primera incidencia es que "cuando se instala ese sistema, Adif no lo exige porque asegura que es poco fiable". El mismo "Adif deshecha ese sistema y circulan trenes sin tener una vigilancia de rotura de vía de forma instantánea". Así ha detallado Díaz la que podría ser la primera incidencia o negligencia.

Asimismo, ha confirmado que este accidente se ha provocado por un cúmulo de fallos. Asegura que, aunque "está claro que el problema ha sido del carril o de la soldadura", "se podría haber hecho una mala ejecución en la soldadura".

Ricardo Díaz ha confirmado que, a las pocas horas de conocer el accidente, el presidente de Adif dijo "que no sabía si se había utilizado el kit que se recomendaba para los raíles". En el caso de que se tengan dos raíles iguales, "hay que utilizar un kit de soldadura que sea homogéneo". Si son distintos, "hay que utilizar el que sea más dúctil". Se produce otra negligencia porque en el pliego de condiciones, figuraba el otro kit, según ha confirmado Díaz.

Ha indicado que al hacer la soldadura, "no había inspectores delante del soldador para certificar que aquello se hacía como corresponde", siendo esto obligatorio.

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