Andrés y Valentina se besan por primera vez ante la atenta mirada de Begoña

La relación de Andrés y Valentina parece que va viento en popa. Van despacito, pero cada día están más a gusto juntos y Valentina cada vez está más cómoda con el joven De la Reina.

Tras su primera cita, Valentina se da cuenta de que se dejó olvidado su pañuelo por lo que vuelve con el hijo de Damián para recuperarlo.

A la vuelta, mientras pasean por el parque, Andrés se lanza y le dice a la joven perfumista que tiene muchas ganas de hacer algo, pero no quiere incomodarla.

La joven le insiste en que se lo diga y Andrés se sincera: "Me gustaría besarte", le dice él, confesándole que le gusta de verdad.

Aunque al principio Valentina, se queda callada, finalmente le dice que ella también quiere besarlo y ambos se funden en un apasionado beso si saber que alguien a lo lejos les observa...¡Es Begoña!

La enfermera justo iba paseando por el parque con Julia y se queda sin palabras al ver ese primer beso entre Andrés y Valentina. ¿Habrá perdido al amor de su vida para siempre?