Polémica por la decisión de la Asamblea Nacional francesa de premiar al rey Juan Carlos por su libro de memorias

La aparición de Juan Carlos I el pasado domingo de Resurrección en Sevilla le ha traído de vuelta a los titulares españoles. Pero también ha desatado la polémica en Francia con la decisión de la Asamblea Nacional de premiar al emérito por su libro de memorias titulado 'Reconciliación'. Será el próximo sábado cuando el emérito, junto a su biógrafa, reciban ese galardón al mejor libro político del año.

Sin embargo, la elección no ha sido bien recibida dentro del propio Parlamento. De hecho, su presidenta, Yaël Braun-Pivet, no habría sido informada previamente de la presencia del exmonarca en el acto de la Asamblea Nacional de Francia. Esta falta de comunicación ha generado lo que algunos medios franceses describen como "confusión interna, vergüenza política y malestar". Desde la Asamblea han tratado de rebajar la tensión asegurando que se trata de un evento externo, organizado por la asociación Lire la Societé, y que no implica respaldo institucional al contenido ni a los invitados.

Aun así, el revuelo no se limita al ámbito político. Entre los propios finalistas del premio también ha surgido incomodidad, hasta el punto de que no se descartan gestos de protesta durante el acto, como asientos vacíos en el almuerzo oficial.

Un premio que reabre la controversia

El libro 'Reconciliación', escrito junto a la biógrafa Laurence Debray, fue distinguido como un premio especial por un jurado que valoró su aportación como testimonio sobre la Transición española. Sin embargo, la obra ya había generado polémica en nuestro país por su enfoque sobre los escándalos del emérito y por sus controvertidas valoraciones históricas.

Desde la organización del galardón, su directora, Luz Perrot, ha defendido el valor literario e histórico del libro, subrayando que no han recibido quejas formales por parte de los participantes.

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