Reaparece Ronna Keith, la viuda del doctor Julio Iglesias, "Papuchi", después de 20 años, junto a sus dos hijos

La historia de Ronna Keith y el doctor Julio Iglesias Puga o más conocido como Papuchi, fue una de las más comentadas del mundo del corazón, pero según lo que ha contado ella lo que vino después ha sido mucho más duro.

Ahora, en una exclusiva concedida a la revista ¡Hola!, Ronna ha decidido abrirse y contar cómo ha sido realmente su vida en estos últimos años con sus hijos.

Lejos de los focos y de cualquier exposición mediática, la viuda de Papuchi se instaló en Florida, donde ha construido una vida completamente centrada en sus hijos. "Vivo en Jacksonville, llevo 22 años criando y educando a mis hijos".

La ausencia de su marido ha sido una constante en su día a día. "Lo que más echo de menos de Julio es su sentido del humor", confiesa, reconociendo además que esa falta se ha hecho evidente en la crianza: "A la hora de criar a mis hijos, he sentido mucho su falta".

Y es que Ronna ha tenido que enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida: ser madre soltera. Una experiencia que describe con total sinceridad. "Si hoy en día ya es difícil criar hijos en pareja, hacerlo sola es mucho más complicado".

De hecho, durante años tomó una decisión que marcó su vida. Renunció a desarrollar una carrera profesional para poder estar completamente presente en la educación de sus hijos. "Me ha resultado incompatible ser madre en solitario y trabajar fuera de casa".

Papuchi y Ronna Keith con su primer hijo | Gtres

Ese camino también ha tenido un precio en lo personal. Ronna sigue soltera y no ha rehecho su vida sentimental. "Siempre he mirado por el bien de ellos, poniéndolos en el primer lugar".

"De un día para otro me convertí en viuda y, a la vez, en madre en solitario", recuerda, recordando lo duro de aquel momento y lo difícil que fue adaptarse a una nueva vida marcada por la falta de Julio.

Sus hijos, Jaime y Ruth, han crecido con esa figura paterna pero solo en forma de recuerdo. "Han sentido su falta", reconoce, especialmente en momentos importantes como celebraciones o etapas clave de sus vidas.

Papuchi y Ronna Keith | Gtres

A pesar de todo, el resultado es del que se siente muy orgullosa. Ambos estudian en la universidad en Florida y han crecido alejados del foco mediático.

Hoy, más de dos décadas después, Ronna Keith demuestra que detrás de aquella historia tan mediática había una realidad mucho más profunda. La de una mujer que, en silencio, ha sacado adelante a sus hijos sola.