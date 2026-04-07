El fenómeno global de El cuerpo del deseo: la serie que conquistó más de 100 países

Pocas series pueden presumir de haber cruzado tantas fronteras como El cuerpo del deseo. La producción no solo fue un éxito en su emisión original, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional, comercializada en más de 100 territorios y emitida en todos los continentes.

La serie protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Vanessa Villela ha conquistado América Latina, Europa, Asia y África, algo reservado a muy pocas producciones del género. Países como España, Argentina, Polonia, Turquía, Rumanía o Nigeria forman parte de una larga lista donde la serie encontró público fiel, consolidando su estatus como producto global.

Pero el verdadero éxito de esta novela que está disponible en abierto en atresplayer está en su rendimiento en audiencia. En varios mercados clave, El cuerpo del deseo no solo funcionó bien: lideró. Fue número uno en su franja en países como México, España, Filipinas, India o Rumanía, demostrando una capacidad poco habitual para conectar con culturas muy distintas.

Especialmente llamativo es el caso de Filipinas, donde la serie llegó a colocarse entre los programas más vistos del país, compitiendo directamente con producciones locales de gran éxito. También en India logró situarse entre los contenidos más seguidos de su canal, confirmando su enorme poder de adaptación internacional.

Éxito en Latinoamérica... y en África

En Latinoamérica, su impacto fue igualmente contundente. En México, por ejemplo, lideró su franja con picos cercanos al 22% de share, mientras que en Ecuador dominó su horario frente a otras telenovelas rivales. Son cifras que reflejan no solo popularidad, sino auténtico arrastre de audiencia.

Además, la serie mantuvo buenos resultados en mercados tan diversos como Kenya, Ghana, Namibia o Uganda, ampliando su éxito más allá de los territorios tradicionales de la ficción en español. Este alcance explica por qué sigue siendo una de las telenovelas más exportadas de su generación.

Ese recorrido internacional es el mejor argumento para engancharse a ella. Si nadie en el mundo ha podido resistirse a esta historia universal de amor, traición y segundas oportunidades... ¿te la vas a perder en atresplayer?