Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Disponible en atresplayer

El fenómeno global de El cuerpo del deseo: la serie que conquistó más de 100 países

La serie que ha triunfado en cinco continentes está disponible, en abierto, en atresplayer.

Los protagonistas de El cuerpo del deseo

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Pocas series pueden presumir de haber cruzado tantas fronteras como El cuerpo del deseo. La producción no solo fue un éxito en su emisión original, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional, comercializada en más de 100 territorios y emitida en todos los continentes.

La serie protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Vanessa Villela ha conquistado América Latina, Europa, Asia y África, algo reservado a muy pocas producciones del género. Países como España, Argentina, Polonia, Turquía, Rumanía o Nigeria forman parte de una larga lista donde la serie encontró público fiel, consolidando su estatus como producto global.

Pero el verdadero éxito de esta novela que está disponible en abierto en atresplayer está en su rendimiento en audiencia. En varios mercados clave, El cuerpo del deseo no solo funcionó bien: lideró. Fue número uno en su franja en países como México, España, Filipinas, India o Rumanía, demostrando una capacidad poco habitual para conectar con culturas muy distintas.

Especialmente llamativo es el caso de Filipinas, donde la serie llegó a colocarse entre los programas más vistos del país, compitiendo directamente con producciones locales de gran éxito. También en India logró situarse entre los contenidos más seguidos de su canal, confirmando su enorme poder de adaptación internacional.

Éxito en Latinoamérica... y en África

En Latinoamérica, su impacto fue igualmente contundente. En México, por ejemplo, lideró su franja con picos cercanos al 22% de share, mientras que en Ecuador dominó su horario frente a otras telenovelas rivales. Son cifras que reflejan no solo popularidad, sino auténtico arrastre de audiencia.

Además, la serie mantuvo buenos resultados en mercados tan diversos como Kenya, Ghana, Namibia o Uganda, ampliando su éxito más allá de los territorios tradicionales de la ficción en español. Este alcance explica por qué sigue siendo una de las telenovelas más exportadas de su generación.

Ese recorrido internacional es el mejor argumento para engancharse a ella. Si nadie en el mundo ha podido resistirse a esta historia universal de amor, traición y segundas oportunidades... ¿te la vas a perder en atresplayer?

Yolanda Mora

Localizamos a Yolanda Mora, viuda de Lauren Postigo: así es su nueva vida tras años desaparecida

Antena 3» atresplayer

Publicidad

atresplayer

Los protagonistas de El cuerpo del deseo

El fenómeno global de El cuerpo del deseo: la serie que conquistó más de 100 países

Mario Cimarro en El cuerpo del deseo

Cinco razones para engancharse a El cuerpo del deseo en su regreso a atresplayer

¡Tenemos teatro para el musical! Camilo Sesto motiva al equipo para hacer posible su sueño

¡Tenemos teatro para el musical! Camilo Sesto motiva al equipo para hacer posible su sueño

La bonita complicidad de Camilo Sesto con Lucía Bosé: "Me llega con volverte loca a ti"
Mejores momentos capítulo 2

La bonita complicidad de Camilo Sesto con Lucía Bosé: "Me llega con volverte loca a ti"

Camilo Sesto arremete contra su representante: “¡Se acabó, olvídate de mí!”
Mejores momentos capítulo 1

Camilo Sesto arremete contra su representante: “¡Se acabó, olvídate de mí!”

La entrega total de Camilo Sesto por sacar adelante Jesucristo Superstar: "¡Se acabó la España en blanco y negro!"
Mejores momentos capítulo 1

La entrega total de Camilo Sesto por sacar adelante Jesucristo Superstar: "¡Se acabó la España en blanco y negro!"

Jaime Azpilicueta y Nacho Artime se unen a la revolucionaria idea de Camilo Sesto de traer el musical de Jesucristo Superstar a España.

Camilo Superstar serie completa
Una emisión única

Disfruta de los dos primeros capítulos de Camilo Superstar, esta noche a las 22:45 en Antena 3

No te pierdas la historia de un artista único que lo cambió todo, Antena 3 te ofrece en una emisión única los dos primeros capítulos de Camilo Superstar, esta noche a las 22:45.

La BAC monta un operativo en Atocha para atrapar al vendedor de enlaces de La red púrpura

La BAC monta un operativo en Atocha para atrapar al vendedor de enlaces de La red púrpura

La detención de Daniel podría ser cable para llegar a La red púrpura

La detención de Daniel podría ser clave para llegar a La red púrpura

La red púrpura comienza resolviendo una incógnita: así fue el secuestro del pequeño Lucas

La red púrpura comienza resolviendo una incógnita: así fue el secuestro del pequeño Lucas

Publicidad