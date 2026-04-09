Mejores momentos | Mask Singer
Juan y Medio le pide matrimonio a Elle MacPherson: “¿Quieres casarte conmigo?”
El jurado de Mask Singer no se ha podido contener al descubrir la identidad de Micrófono y le ha realizado una propuesta a la modelo internacional, ¿qué le responderá Elle MacPherson?
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“No me lo puedo creer” ha confesado el presentador al descubrir quién se escondía debajo de Micrófono en Mask Singer.
La modelo ha dejado a todos sin palabras cuando ha decidido responder a la propuesta del presentador en castellano, “sí” le ha dicho Elle MacPherson a Juan y Medio sobre su propuesta de matrimonio.
Sobre si su familia sabía que estaba en Mask Singer, MacPherson ha confesado que no, “es una sorpresa y me encantan las sorpresas” ha revelado la estrella internacional.
La australiana ha explicado su relación con Woody Allen y el motivo por el que llevaba un sello de sirena. Con su naturalidad y simpatía ha conquistado a Boris Izaguirre, Juan y Medio, Ana Milán y Ruth Lorenzo.
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