Juan y Medio le pide matrimonio a Elle MacPherson: “¿Quieres casarte conmigo?”

“No me lo puedo creer” ha confesado el presentador al descubrir quién se escondía debajo de Micrófono en Mask Singer.

La modelo ha dejado a todos sin palabras cuando ha decidido responder a la propuesta del presentador en castellano, “sí” le ha dicho Elle MacPherson a Juan y Medio sobre su propuesta de matrimonio.

Sobre si su familia sabía que estaba en Mask Singer, MacPherson ha confesado que no, “es una sorpresa y me encantan las sorpresas” ha revelado la estrella internacional.

La australiana ha explicado su relación con Woody Allen y el motivo por el que llevaba un sello de sirena. Con su naturalidad y simpatía ha conquistado a Boris Izaguirre, Juan y Medio, Ana Milán y Ruth Lorenzo.