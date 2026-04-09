Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€

El concursante del atril azul ha uso el gajo de ‘todas las vocales’ para ayudarse en el panel previo al del bote. Gracias a esto, Adrián ha dejado el panel casi cubierto dejando en manos de la ruleta las consonantes restantes.

Adrián ha intentado constantemente durante este panel buscar el gajo de los 1.000€ y, aunque anteriormente lo había intentado sin éxito cayendo en el gajo contiguo de la ‘quiebra’, ha conseguido resolver el panel por 650€.

Los 650€ que ha conseguido en este panel son gracias a sus buenas tiradas en las que todas las veces que ha tirado, excepto en una, ha conseguido caer en gajos de 50€, que le han hecho multiplicar esta cantidad en distintas ocasiones.