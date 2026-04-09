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Mejores Momentos | 9 de abril

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€

El madrileño ha conseguido su segunda ola del programa distanciándose de los demás concursantes en la lucha por la final.

Adrián se apoya en el gajo de ‘todas las vocales’ para resolver un panel de 650€

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Adrián Moreno
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El concursante del atril azul ha uso el gajo de ‘todas las vocales’ para ayudarse en el panel previo al del bote. Gracias a esto, Adrián ha dejado el panel casi cubierto dejando en manos de la ruleta las consonantes restantes.

Adrián ha intentado constantemente durante este panel buscar el gajo de los 1.000€ y, aunque anteriormente lo había intentado sin éxito cayendo en el gajo contiguo de la ‘quiebra’, ha conseguido resolver el panel por 650€.

Los 650€ que ha conseguido en este panel son gracias a sus buenas tiradas en las que todas las veces que ha tirado, excepto en una, ha conseguido caer en gajos de 50€, que le han hecho multiplicar esta cantidad en distintas ocasiones.

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