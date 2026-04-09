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El Papa León XIV sorprende con sus habilidades baloncestísticas al recibir a los Harlem Globetrotters

El Santo Padre recibió al mítico equipo de basket estadounidense en el Vaticano y dejó una secuencia curiosa al hacer girar un balón de baloncesto sobre su dedo.

El Papa León XIV junto a un jugador de los los Harlem Globetrotters

El Papa se 'viste' de Harlem Globetrotters y realiza uno de los trucos más emblemáticos del mítico equipo de basket | Antena 3 Deportes

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El Papa León XIV ha vuelto a sorprender a muchos durante la visita de los Harlem Globetrotters, legendario equipo estadounidense de baloncesto, en el Vaticano este miércoles. El Santo Padre, reconocido aficionado del tenis, demostró que el basket tampoco se le da nada mal e hizo girar un balón sobre uno de sus dedos, con la ayuda de uno de los integrantes del equipo fundado en 1926 por Abe Saperstein.

La escena se produjo en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, cuando el Papa León XIV se atrevió a emular uno de los trucos más repetidos de los integrantes de los Harlem Globetrotters, el de hacer girar un balón de basket sobre uno de los dedos de la mano.

Tras recibir a los Harlem Globetrotters, el Papa León XIV admitió su "satisfacción" y "esperanza" tras el anunció de tregua de dos semanas en el conflicto en Irán y observó que "sólo con las negociaciones se puede poner fin a la guerra", en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

"En estas últimas horas de gran tensión en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Os exhorto a acompañar este tiempo de delicado trabajo diplomático con la oración, deseando que la disposición al diálogo pueda convertirse en el instrumento para resolver las demás situaciones de conflicto en el mundo", indicó el Santo Padre.

Aficionado al tenis, un deporte al que se enganchó en Perú

El pontífice estadounidense ya reconoció en 2023, dos años antes de su elección como sucesor de Francisco, su afición al tenis en una entrevista concedida después de su designación como cardenal. "Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista", apuntaba entonces Robert Francis Prevost.

Y es que el Papa ejerció como misionero en Trujillo, Perú, donde se enamoró del deporte de raqueta. Ya como Papa, León XIV recibió a Jannik Sinner el pasado mes de mayo, aprovechando la presencia del de San Cándido en Roma durante la disputa del Internazionali BNL d'Italia.

El propio Sinner se animó durante la visita a jugar con el Santo Padre, pero León XIV declinó la invitación con humor: "No, que aquí todo se rompe, quizás la próxima vez".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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