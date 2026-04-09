La muerte de un joven por consumir nitazenos alerta de la letalidad de esta droga: "Podemos estar ante una nueva epidemia"

Todo ocurrió hace dos años, pero no ha sido hasta ahora cuando el caso ha salido a la luz. Un joven de 21 años falleció tras consumir una de las drogas más destructivas detectadas hasta la fecha. Según ha investigado el periodista Javi Fuente para Más Espejo, los hechos comenzaron tras una ingesta de sustancias.

Los servicios de emergencia trataron de reanimarlo con medicación específica para revertir sobredosis y lograron estabilizarlo inicialmente en el hospital, pese a presentar una depresión respiratoria muy grave. Las primeras pruebas detectaron varias sustancias, aunque ninguna fuera de lo habitual.

Sin embargo, tras un análisis toxicológico más profundo, se descubrió que la causa real de la muerte eran los nitazenos, una sustancia difícil de identificar que puede desaparecer rápidamente del organismo. El caso se conoció tras un informe toxicológico del Hospital de Navarra, donde murió el joven.

Sustancias indetectables y consumo inconsciente

Los expertos alertan de que estas drogas suponen una amenaza real debido a su compleja detección y a que, en muchos casos, los consumidores no saben que las están ingiriendo.

El experto Álex Manejo advierte: “Esta sustancia está en el mercado, se está comercializando y se está consumiendo. Todo lo que olvidas estás condenado a repetirlo”. Además, señala que su aparición podría desencadenar una nueva crisis: “Es mucho más potente y podemos empezar a tener una nueva epidemia”.

También subraya el cambio en el mercado ilegal: “Los narcotraficantes han perdido cualquier tipo de código frente a lo que le pueden ocasionar al consumidor”.

Por su parte, la abogada Beatriz de Vicente insiste en la falta de información: “Estoy completamente de acuerdo en que hay que informar en institutos y a la gente joven de los peligros de las drogas, pero nos hemos quedado obsoletos en prevención”.

De Vicente alerta además sobre nuevas sustancias: “Estoy viendo que entran nuevas drogas de diseño, sobre todo procedentes de China, que nos son desconocidas”. Y añade: “No solo falta prevención, sino que tenemos que ponernos al día con nuevas drogas de diseño que hasta la fecha nos eran desconocidas”.

Los especialistas coinciden en que la única forma de frenar esta amenaza es la información precoz y campañas de concienciación adaptadas a la realidad actual, antes de que estas sustancias provoquen una nueva oleada de muertes.

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