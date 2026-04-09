A partir de las 17:00
Esta tarde, Karina visita el plató de Y ahora Sonsoles tras someterse a una delicada operación
La cantante, que anunciaba que a punto de cumplir 80 años debía someterse a una operación de cadera, nos cuenta cómo ha pasado estos meses de recuperación y cómo se encuentra actualmente.
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A finales del 2025, Karina, una de las cantantes más queridas de nuestro país, anunciaba que se tenía que someter a una delicada operación de cadera. Tras años conviviendo con el dolor de pierna y la artrosis, decidió operarse, poniendo en riesgo su movilidad e, incluso, su vida.
Tras cuatro meses de dura recuperación, Karina se sienta en nuestro plató para contarnos cómo está. A sus 80 años, Karina sigue manteniendo el ánimo y la alegría, pese a las dificultades físicas.
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Hoy, Karina reaparece tras debatirse entre la vida y la muerte. Una entrevista única que podrás ver a partir de las 17:00 horas en Antena 3. ¡Te esperamos!
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