Detenido un hombre por intentar ahorcar a su perro en Ciudad Real

La Policía Nacional ha evitado que un hombre en Ciudad Real acabase con la vida de su perro en un intento de ahorcarlo. La rápida actuación de dos testigos evitaron males mayores.

El detenido huyó por los tejados y patios de las viviendas colindantes. Los agentes que, en un primer momento intentaron que el hombre abriera la puerta, acabaron entrando por la fuerza en la vivienda. Se le acusa de un delito de allanamiento de morada,maltrato animal y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Dos testigos clave

La actuación de la Policía Nacional comenzó cuando los agentes recibieron una llamada de una persona manifestando haber recibido un vídeo de un conocido suyo en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello con una clara intención de ahorcarlo.

En ese mismo momento, otra ciudadano llamó al 091 para denunciar que estaba paseando por la zona y escuchó como un hombre vociferaba amenazas de muerte. Fuentes de la policía confirman que ante la gravedad de la situación, los agentes se personaron en el lugar de los hechos.

Persecución por los tejados

Al personarse en la vivienda, los agentes trataron de que el hombre abriese la puerta y, ante la negativa, optaron por entrar a la fuerza. Allí se encontraron a un perro de raza pequeña completamente aturdido.

El hombre, emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes. La Policía Nacional, tras salvar al perro, inició su búsqueda por los mismos tejados de las viviendas.

Finalmente, tras una persecución por varios patios y tejados de la capital, los agentes interceptaron y detuvieron al varón acusado presuntamente de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Aviso de la Policía Nacional

La Policía Nacionalrecuerda que, en caso de presenciar o tener conocimiento de una situación de abandono o maltrato animal, puede comunicarse de inmediato a través del teléfono 091 o mediante la aplicación gratuita Alertcops para teléfonos móviles.

Según explica el cuerpo, esa aplicación incorpora una alerta específica para este tipo de delitos y permite remitir el aviso al centro policial más cercano de forma inmediata y discreta, ya sea por llamada o por chat, con la posibilidad de adjuntar también fotos o vídeos del hecho denunciado.

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