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Mejores Momentos | 9 de abril

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

Adrián ha sido el encargado de llevarse esta cantidad gracias a esta prueba poco habitual del programa.

¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

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Adrián Moreno
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En La ruleta de la suerte hay distintas pruebas que pueden hacer a los concursantes llevarse grandes cantidades de dinero, pero la prueba de velocidad decreciente suele ser de las más premiadas debido a su inusual aparición.

Los concursantes han empezado la prueba con 2.000€ en el panel que se iban reduciendo a medida que iban apareciendo letras en el panel, cuanto más rápidos sean los concursantes, menos dinero se le resta al panel y mayor será la cantidad que consigan.

Una vez más, quien está marcando las diferencias en el programa de hoy, ha sido el responsable de resolver este panel ganando 923€ que dejan muy a favor la final para el concursante madrileño.

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