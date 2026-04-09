¡Vuelve la prueba de velocidad decreciente para repartir 923€!

En La ruleta de la suerte hay distintas pruebas que pueden hacer a los concursantes llevarse grandes cantidades de dinero, pero la prueba de velocidad decreciente suele ser de las más premiadas debido a su inusual aparición.

Los concursantes han empezado la prueba con 2.000€ en el panel que se iban reduciendo a medida que iban apareciendo letras en el panel, cuanto más rápidos sean los concursantes, menos dinero se le resta al panel y mayor será la cantidad que consigan.

Una vez más, quien está marcando las diferencias en el programa de hoy, ha sido el responsable de resolver este panel ganando 923€ que dejan muy a favor la final para el concursante madrileño.