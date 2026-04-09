Luz de color azul en los baños de la Universidad para evitar que los drogodependientes se pinchen

La universidad pública de Lleida quiere evitar que los drogodependientes se cuelen en los baños del centro para pincharse. En los últimos meses habían detectado que algunas personas entraban en las instalaciones para consumir. La facilidad de acceso hacía que muchos de ellos accedieran en busca de un lugar tranquilo donde pasar desapercibidos. Según los expertos, esta medida dificulta la localización de las venas en el brazo.

Los universitarios han recibido esta medida extrañados, sin saber qué significaba esta luz en los baños. La facultad de Medicina ya adoptó esta medida hace tiempo y resultó muy efectiva para disuadir a los que se colaban también allí para drogarse. El periodista José Peláez se ha mostrado sorprendido de que la Universidad apueste por este cambio en la iluminación en vez de contratar a un guardia de seguridad.

"Tienen facilidad extrema para pincharse"

'Felisuco', colaborador de 'Espejo Público', duda de que esta medida sea realmente efectiva para disuadir a 'los yonkis', ya que "tienen una facilidad extrema para pincharse". "Ellos saben donde tienen el callo y ahí introducen la aguja".

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