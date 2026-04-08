Aubrey Plaza, embarazada de su primer hijo un año después de la muerte de su marido

Aubrey Plaza está embarazada y espera su primer hijo con Christopher Abbott, según han confirmado fuentes cercanas. La noticia marca un giro radical en la vida de la actriz tras un año especialmente duro.

Según fuentes citadas por People: "El embarazo ha sido una hermosa sorpresa después de un año emocional y la pareja se siente muy bendecida".

Está previsto que el bebé nazca en otoño de 2026 y supone un nuevo comienzo para Plaza, que viene de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su marido, el director Jeff Baena, en enero de 2025.

Jeff Baena y Aubrey Plaza | Getty Images

Aunque la actriz y Baena ya se habían separado meses antes de su fallecimiento, Plaza habló abiertamente del impacto emocional que supuso su pérdida, llegando a describir su día a día como "una lucha constante".

En este contexto, la noticia del embarazo ha sido interpretada como un punto de inflexión. Plaza y Abbott, que han trabajado juntos en proyectos como Black Bear y la obra Danny and the Deep Blue Sea, no habían confirmado públicamente su relación hasta ahora, lo que añade aún más sorpresa al anuncio.

Aubrey Plaza y Christopher Abbott | Cordon Press

De hecho, la actriz había mantenido un perfil muy discreto en sus últimas apariciones públicas, llegando incluso a ocultar su embarazo con estilismos amplios en eventos como la Semana de la Moda de París.

Así, Aubrey Plaza se adentra en una nueva etapa vital que llega tras el duelo, el silencio y la reconstrucción personal. Un cambio de rumbo que mezcla dolor y esperanza… y que ya ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores.